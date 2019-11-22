اتهام بمحاولة انقلاب في روسيا ينتهي باعتقال 9 أشخاص.. ما قصة "الخلافة"؟

بيان من "الأمن الفيدرالي": ضبط مواد دعائية خاصة بحزب التحرير خلال العملية

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، 9 أشخاص، بتهمة العمل على إسقاط نظام الحكم، بعد الاشتباه في انتمائهم لـ"حزب التحرير" المحظور في روسيا، بعد رصد أنشطة مخالفة لهم في البلاد.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إن "الموقوفين قاموا بأنشطة مخالفة للدستور وقائمة على عقيدة هادفة إلى إسقاط الحكم الحالي بالعنف، والعمل على الترويج لأيديولوجيا إرهابية في المناطق التي يتحدرون منها، و"على تجنيد مسلمين محليين من تلك المناطق".

وأضاف الجهاز: "الموقوفون هم قياديان اثنان، و7 أعضاء من المنظمة الإرهابية الدولية حزب التحرير، وأُوقفوا في موسكو وتتارستان ومنطقة تيومين (في سيبيريا الغربية)؛ في إطار عملية خاصة لجهاز الأمن الفيدرالي والشرطة والحرس الوطني".

وتابع البيان أنه "تم ضبط العديد من المواد الدعائية الخاصة بحزب التحرير خلال العملية"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

و"حزب التحرير" محظور منذ 2003 في روسيا؛ حيث يعتبر كيانًا إرهابيًّا؛ لأنه يدعو إلى إنشاء "خلافة" في المناطق المسلمة في روسيا، والجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.