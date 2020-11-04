"الزهراني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة المندق

أصدر محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، قراراً بتكليف عبدالله بن راشد بن عبدالله الزهراني، مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وأعرب "الزهراني" عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المندق، على ثقته، واعداً بتحقيق ما يتطلع له وأن يكون عند حسن الظن.