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"الزهراني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة المندق

أصدر محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، قراراً بتكليف عبدالله بن راشد بن عبدالله الزهراني، مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وأعرب "الزهراني" عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المندق، على ثقته، واعداً بتحقيق ما يتطلع له وأن يكون عند حسن الظن.

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"الزهراني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة المندق
سبق

أصدر محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، قراراً بتكليف عبدالله بن راشد بن عبدالله الزهراني، مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وأعرب "الزهراني" عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المندق، على ثقته، واعداً بتحقيق ما يتطلع له وأن يكون عند حسن الظن.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
07:54 PM

"الزهراني" مديراً للعلاقات العامة والإعلام بمحافظة المندق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أصدر محافظ المندق محمد بن معيض الفايز، قراراً بتكليف عبدالله بن راشد بن عبدالله الزهراني، مديراً للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة.

وأعرب "الزهراني" عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ المندق، على ثقته، واعداً بتحقيق ما يتطلع له وأن يكون عند حسن الظن.

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