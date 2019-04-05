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شاهد.. رجال الأمن يواصلون تدريبات "وطن 89" باحترافية عالية

يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، "وطن 89".

وتظهر الصور رجال الأمن وهم ينفذون المهام في وقت وجيز واحترافية عالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

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شاهد.. رجال الأمن يواصلون تدريبات "وطن 89" باحترافية عالية
سبق

يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، "وطن 89".

وتظهر الصور رجال الأمن وهم ينفذون المهام في وقت وجيز واحترافية عالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
01:30 AM

شاهد.. رجال الأمن يواصلون تدريبات "وطن 89" باحترافية عالية

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أحمد البراهيم - الرياض
0
1,104

يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي، "وطن 89".

وتظهر الصور رجال الأمن وهم ينفذون المهام في وقت وجيز واحترافية عالية، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.

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200 مليون

26 ديسمبر
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