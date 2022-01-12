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"الصحة": تسجيل 5362 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2499 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تقارب 98 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 93.4 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,684 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 98 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 .%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 97,699,508 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,551,261 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,684 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.3 .%

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تقارب 98 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 93.4 %
سبق

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 98 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 .%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 97,699,508 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,551,261 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,684 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.3 .%

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
09:45 AM

كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تقارب 98 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 93.4 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,684 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 98 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 .%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 97,699,508 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,551,261 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,684 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.3 .%

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,426
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,659

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