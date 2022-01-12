كورونا ودول الخليج.. اللقاحات تقارب 98 مليوناً.. والتعافي بالسعودية 93.4 %

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,684 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 98 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 .%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 97,699,508 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,704,701 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,551,261 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,684 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 94.3 .%