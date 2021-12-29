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شاهد .. شاب سعودي يقف بوسط طريق بمكة ويحذر مركبات من تجمعات المياه

أنقذ عدداً من السيارات من حادث تصادم .. واستمر حتى حضر "نجم" للموقع

ساهم شاب في إنقاذ عدد من المركبات من حادث تصادم بسبب حفرة في الإسفلت بأحد الشوارع بمخطط 3 بالشرائع قبيل منتصف هذه الليلة، ونتج عنه تصادم 3 مركبات بسبب الحفرة .

ووثقت "سبق" تواجد الشاب من تلقاء نفسه وسط الطريق وهو يشير إلى المركبات مستخدماً يديه وصوته لإجبارها على التهدئة ومنع تعرضها للضرر .

وشكر مرتادي الطريق الشاب الذي استمر في موقعه رغم تطاير المياه على ملابسه وسط الطريق وتعرضه لبعض العبارات من بعض قائدي المركبات الذين قدموا اعتذارهم بمجرد وصولهم بالقرب منه، واستمر الشاب في موقعه حتى حضور "نجم" إلى موقع الحادث.

يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم الثلاثاء، أمطاراً متقطعة استمرت إلى قبيل منتصف الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. شاب سعودي يقف بوسط طريق بمكة ويحذر مركبات من تجمعات المياه
سبق

ساهم شاب في إنقاذ عدد من المركبات من حادث تصادم بسبب حفرة في الإسفلت بأحد الشوارع بمخطط 3 بالشرائع قبيل منتصف هذه الليلة، ونتج عنه تصادم 3 مركبات بسبب الحفرة .

ووثقت "سبق" تواجد الشاب من تلقاء نفسه وسط الطريق وهو يشير إلى المركبات مستخدماً يديه وصوته لإجبارها على التهدئة ومنع تعرضها للضرر .

وشكر مرتادي الطريق الشاب الذي استمر في موقعه رغم تطاير المياه على ملابسه وسط الطريق وتعرضه لبعض العبارات من بعض قائدي المركبات الذين قدموا اعتذارهم بمجرد وصولهم بالقرب منه، واستمر الشاب في موقعه حتى حضور "نجم" إلى موقع الحادث.

يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم الثلاثاء، أمطاراً متقطعة استمرت إلى قبيل منتصف الليل.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:46 AM

شاهد .. شاب سعودي يقف بوسط طريق بمكة ويحذر مركبات من تجمعات المياه

أنقذ عدداً من السيارات من حادث تصادم .. واستمر حتى حضر "نجم" للموقع

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
5,996

ساهم شاب في إنقاذ عدد من المركبات من حادث تصادم بسبب حفرة في الإسفلت بأحد الشوارع بمخطط 3 بالشرائع قبيل منتصف هذه الليلة، ونتج عنه تصادم 3 مركبات بسبب الحفرة .

ووثقت "سبق" تواجد الشاب من تلقاء نفسه وسط الطريق وهو يشير إلى المركبات مستخدماً يديه وصوته لإجبارها على التهدئة ومنع تعرضها للضرر .

وشكر مرتادي الطريق الشاب الذي استمر في موقعه رغم تطاير المياه على ملابسه وسط الطريق وتعرضه لبعض العبارات من بعض قائدي المركبات الذين قدموا اعتذارهم بمجرد وصولهم بالقرب منه، واستمر الشاب في موقعه حتى حضور "نجم" إلى موقع الحادث.

يذكر أن العاصمة المقدسة شهدت مساء اليوم الثلاثاء، أمطاراً متقطعة استمرت إلى قبيل منتصف الليل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,990
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,051
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,616
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,526

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