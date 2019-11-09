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الفيصل: أبارك للهلاليين.. ونتمنى مواصلة التفوُّق في الإياب

دعم الأزرق بالحضور في ذهاب النهائي الآسيوي

شهد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا دعم ومساندة الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لفريق الهلال من أرضية الملعب.

وكسب الهلال ذهاب المباراة النهائية على فريق أوراوا الياباني بهدف نظيف، على أن يلتقي الفريقان في اليابان 24 نوفمبر.

وكتب بعد المباراة: "أبارك للهلال الفوز، وبإذن الله يواصل الفريق تفوُّقه في مباراة الإياب لتحقيق اللقب الآسيوي".

رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الهلال أوراوا الياباني نهائي دوري أبطال آسيا نهائي أبطال آسيا دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل: أبارك للهلاليين.. ونتمنى مواصلة التفوُّق في الإياب
سبق

شهد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا دعم ومساندة الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لفريق الهلال من أرضية الملعب.

وكسب الهلال ذهاب المباراة النهائية على فريق أوراوا الياباني بهدف نظيف، على أن يلتقي الفريقان في اليابان 24 نوفمبر.

وكتب بعد المباراة: "أبارك للهلال الفوز، وبإذن الله يواصل الفريق تفوُّقه في مباراة الإياب لتحقيق اللقب الآسيوي".

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
10:13 PM

الفيصل: أبارك للهلاليين.. ونتمنى مواصلة التفوُّق في الإياب

دعم الأزرق بالحضور في ذهاب النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا دعم ومساندة الأمير عبدالعزيز الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لفريق الهلال من أرضية الملعب.

وكسب الهلال ذهاب المباراة النهائية على فريق أوراوا الياباني بهدف نظيف، على أن يلتقي الفريقان في اليابان 24 نوفمبر.

وكتب بعد المباراة: "أبارك للهلال الفوز، وبإذن الله يواصل الفريق تفوُّقه في مباراة الإياب لتحقيق اللقب الآسيوي".

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