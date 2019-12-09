"المياه" عن معاناة "واحة جدة": الضخ مستمر والتضاريس تؤثر وجارٍ المتابعة

قالت على لسان مديرها بالمحافظة وتجاوباً مع "سبق": نشكر حرصكم على المواطن

قال مدير عام المياه بمحافظة جدة المهندس محمد بن أحمد الزهراني؛ إنه يتم ضخ المياه لحي الواحة مخطط الفهد شمال شرق جدة من محطة قويزة، بصورة مستمرة، ونظراً لارتفاع المنطقة وطبيعة تضاريسها فإنها تتأثر بالظروف التشغيلية والكميات الواردة من محطات التحلية بشكل مباشر؛ حيث تأثر الضخ للحي خلال الفترة الماضية مع تذبذب الكميات الواردة على محطة قويزة؛ ما انعكس على مستوى الضغوط على الخطوط الرئيسة المغذية للحي، ولاسيما أن العقارات في تلك المنطقة تصنف كعمائر ذات أدوار متعددة واستهلاك عالٍ للمياه.

وأضاف تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: (وما زادتهم العدّادات إلا انقطاعاً .. عامان من معاناة "واحة جدة" مع المياه): "جارٍ متابعة الضخ للعملاء بالمنطقة المذكورة بعد استقرار الكميات الواردة خلال اليومين الماضيين، ونؤكّد حرصنا على إيصال خدمات المياه لجميع العملاء بصورة مستمرة وبمتابعة آنية للمقومات التشغيلية من ضغوط وكميات على مدار الساعة؛ ليتم تقديم الخدمة بجودة عالية".

واختتم: "نشكر صحيفة (سبق) الإلكترونية لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين، وترحب شركة المياه الوطنية بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة".