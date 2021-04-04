النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل فهيد": السياحة الخضراء المنشودة في مبادرات ولي العهد تمثّل المكوّن الرئيسي نحو اقتصاد مستدام

قال إنه سيُنعش الرافد المنهك بفعل التلوث والتصحر والاحتباس الحراري

أشاد رئيس المنظمة العربية للسياحة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بالنظرة الاستشرافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لافتاً إلى تأثير مبادراته الخضراء على مستقبل السياحة العربية بشكل عام، والسعودية على وجه الخصوص، والتي لاقت إشادة كبيرة من كل منظمات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وقال: إن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر قادرتان على دفع قاطرة السياحة، وإنعاش الرافد الذي أنهكه التلوث والتصحر والاحتباس الحراري سنوات طويلة، وأثّر سلباً على أنماطه المتمثلة في السياحة البيئية والطبيعية والريفية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن إطلاق أكبر برنامج تشجير في العالم لحماية الأرض والطبيعة، حيث يشمل زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، وتأهيل أربع ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%؛ وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 4% من مجمل الانبعاثات العالمية، وإنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2030م.

وعدد "آل فهيد" مزايا المبادرات الخضراء وتأثيرها "سياحياً" من خلال صناعة وجوه سياحية جديدة والتسويق لها، مؤكداً أن السياحة الخضراء التي ينشدها سمو ولي العهد من وراء مبادراته الخضراء تمثل المكوّن الرئيسي نحو اقتصاد مستدام يؤدي بدوره إلى تحسين رفاهية الإنسان وتقليل المخاطر البيئية.

وعزز "آل فهيد" حديثه بالقول: إن مصطلح "السياحة الخضراء" الذي ظهر الثمانينيات كان ينشد قيام السائحين برحلات إلى مناطق طبيعية تنعدم فيها الآثار البيئية السلبية، وهو المفهوم الذي يسعى ولي العهد لترسيخه وتأصيله.

وأكد أن السياحة البيئية والسياحة الطبيعية والسياحة الريفية ستنتعش من جديد بفعل المبادرات الخضراء. كما ستحدث حالة من حراك السفر ونشاط لافت لشركات السياحة التي ستسوق لوجهات لم تكن مأهولة سابقاً.

وأعاد "آل فهيد" تعريف السياحة البيئية، مؤكداً أنها السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية التي تحافظ على البيئة، وتحسن رفاهية السكان، وتحمي التنوع البيولوجي، وتبني الوعي البيئي، وتحترم الثقافة المحلية، وفقاً لتعريف الجمعية الدولية للسياحة البيئية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"آل فهيد": السياحة الخضراء المنشودة في مبادرات ولي العهد تمثّل المكوّن الرئيسي نحو اقتصاد مستدام
سبق

أشاد رئيس المنظمة العربية للسياحة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بالنظرة الاستشرافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لافتاً إلى تأثير مبادراته الخضراء على مستقبل السياحة العربية بشكل عام، والسعودية على وجه الخصوص، والتي لاقت إشادة كبيرة من كل منظمات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وقال: إن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر قادرتان على دفع قاطرة السياحة، وإنعاش الرافد الذي أنهكه التلوث والتصحر والاحتباس الحراري سنوات طويلة، وأثّر سلباً على أنماطه المتمثلة في السياحة البيئية والطبيعية والريفية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن إطلاق أكبر برنامج تشجير في العالم لحماية الأرض والطبيعة، حيث يشمل زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، وتأهيل أربع ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%؛ وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 4% من مجمل الانبعاثات العالمية، وإنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2030م.

وعدد "آل فهيد" مزايا المبادرات الخضراء وتأثيرها "سياحياً" من خلال صناعة وجوه سياحية جديدة والتسويق لها، مؤكداً أن السياحة الخضراء التي ينشدها سمو ولي العهد من وراء مبادراته الخضراء تمثل المكوّن الرئيسي نحو اقتصاد مستدام يؤدي بدوره إلى تحسين رفاهية الإنسان وتقليل المخاطر البيئية.

وعزز "آل فهيد" حديثه بالقول: إن مصطلح "السياحة الخضراء" الذي ظهر الثمانينيات كان ينشد قيام السائحين برحلات إلى مناطق طبيعية تنعدم فيها الآثار البيئية السلبية، وهو المفهوم الذي يسعى ولي العهد لترسيخه وتأصيله.

وأكد أن السياحة البيئية والسياحة الطبيعية والسياحة الريفية ستنتعش من جديد بفعل المبادرات الخضراء. كما ستحدث حالة من حراك السفر ونشاط لافت لشركات السياحة التي ستسوق لوجهات لم تكن مأهولة سابقاً.

وأعاد "آل فهيد" تعريف السياحة البيئية، مؤكداً أنها السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية التي تحافظ على البيئة، وتحسن رفاهية السكان، وتحمي التنوع البيولوجي، وتبني الوعي البيئي، وتحترم الثقافة المحلية، وفقاً لتعريف الجمعية الدولية للسياحة البيئية.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
06:38 PM

"آل فهيد": السياحة الخضراء المنشودة في مبادرات ولي العهد تمثّل المكوّن الرئيسي نحو اقتصاد مستدام

قال إنه سيُنعش الرافد المنهك بفعل التلوث والتصحر والاحتباس الحراري

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
205

أشاد رئيس المنظمة العربية للسياحة عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية الدكتور بندر بن فهد آل فهيد بالنظرة الاستشرافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لافتاً إلى تأثير مبادراته الخضراء على مستقبل السياحة العربية بشكل عام، والسعودية على وجه الخصوص، والتي لاقت إشادة كبيرة من كل منظمات العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

وقال: إن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر قادرتان على دفع قاطرة السياحة، وإنعاش الرافد الذي أنهكه التلوث والتصحر والاحتباس الحراري سنوات طويلة، وأثّر سلباً على أنماطه المتمثلة في السياحة البيئية والطبيعية والريفية، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن إطلاق أكبر برنامج تشجير في العالم لحماية الأرض والطبيعة، حيث يشمل زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية، وتأهيل أربع ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%؛ وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أكثر من 4% من مجمل الانبعاثات العالمية، وإنتاج كهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2030م.

وعدد "آل فهيد" مزايا المبادرات الخضراء وتأثيرها "سياحياً" من خلال صناعة وجوه سياحية جديدة والتسويق لها، مؤكداً أن السياحة الخضراء التي ينشدها سمو ولي العهد من وراء مبادراته الخضراء تمثل المكوّن الرئيسي نحو اقتصاد مستدام يؤدي بدوره إلى تحسين رفاهية الإنسان وتقليل المخاطر البيئية.

وعزز "آل فهيد" حديثه بالقول: إن مصطلح "السياحة الخضراء" الذي ظهر الثمانينيات كان ينشد قيام السائحين برحلات إلى مناطق طبيعية تنعدم فيها الآثار البيئية السلبية، وهو المفهوم الذي يسعى ولي العهد لترسيخه وتأصيله.

وأكد أن السياحة البيئية والسياحة الطبيعية والسياحة الريفية ستنتعش من جديد بفعل المبادرات الخضراء. كما ستحدث حالة من حراك السفر ونشاط لافت لشركات السياحة التي ستسوق لوجهات لم تكن مأهولة سابقاً.

وأعاد "آل فهيد" تعريف السياحة البيئية، مؤكداً أنها السفر المسؤول إلى المناطق الطبيعية التي تحافظ على البيئة، وتحسن رفاهية السكان، وتحمي التنوع البيولوجي، وتبني الوعي البيئي، وتحترم الثقافة المحلية، وفقاً لتعريف الجمعية الدولية للسياحة البيئية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,851
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,824
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,979
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,117

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة