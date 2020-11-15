وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى.

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن.

إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-15 أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن. وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز". وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 08:17 PM

إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318 تسجيل 24962 حالة خلال يوم





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أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن.

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى.