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إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318

تسجيل 24962 حالة خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن.

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن.

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
08:17 PM

إصابات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 1369318

تسجيل 24962 حالة خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد بتسجيلها 24962 إصابة، و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ بما يمثل تراجعًا لكلا المؤشرَيْن.

وأضافت الوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 1369318 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيَّنت أن عدد ضحايا الجائحة وصل إلى 51934 متوفَّى.

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