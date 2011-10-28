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استفحال "كورونا" يدهم ألمانيا بإغلاق طارئ

يستمر لمدة شهر ويشمل المطاعم والمسارح

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن ألمانيا ستفرض إغلاقًا طارئًا لمدة شهر، يشمل إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمسارح لعكس الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد بإغراق المستشفيات.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد الأخير في أعداد الإصابة قد ولّد دعمًا سياسيًا وعامًا كافيًا لتدابير صارمة جديدة لتقليل الاتصالات الاجتماعية وقمع تفشي المرض، وفقًا لـ "رويترز".

وابتداءً من 2 نوفمبر المقبل، ستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص من أسرتين كحد أقصى.


وسيُسمح بإقامة الأحداث الرياضية الاحترافية فقط دون جمهور، وسيُطلب من الأشخاص عدم السفر لأسباب خاصة وغير أساسية، وستكون الإقامة في الفنادق طوال الليل متاحة فقط لرحلات العمل الضرورية.

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استفحال "كورونا" يدهم ألمانيا بإغلاق طارئ
سبق

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن ألمانيا ستفرض إغلاقًا طارئًا لمدة شهر، يشمل إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمسارح لعكس الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد بإغراق المستشفيات.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد الأخير في أعداد الإصابة قد ولّد دعمًا سياسيًا وعامًا كافيًا لتدابير صارمة جديدة لتقليل الاتصالات الاجتماعية وقمع تفشي المرض، وفقًا لـ "رويترز".

وابتداءً من 2 نوفمبر المقبل، ستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص من أسرتين كحد أقصى.


وسيُسمح بإقامة الأحداث الرياضية الاحترافية فقط دون جمهور، وسيُطلب من الأشخاص عدم السفر لأسباب خاصة وغير أساسية، وستكون الإقامة في الفنادق طوال الليل متاحة فقط لرحلات العمل الضرورية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
09:40 PM

استفحال "كورونا" يدهم ألمانيا بإغلاق طارئ

يستمر لمدة شهر ويشمل المطاعم والمسارح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم (الأربعاء)، أن ألمانيا ستفرض إغلاقًا طارئًا لمدة شهر، يشمل إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمسارح لعكس الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا، الذي يهدد بإغراق المستشفيات.

وأوضحت أن الارتفاع الحاد الأخير في أعداد الإصابة قد ولّد دعمًا سياسيًا وعامًا كافيًا لتدابير صارمة جديدة لتقليل الاتصالات الاجتماعية وقمع تفشي المرض، وفقًا لـ "رويترز".

وابتداءً من 2 نوفمبر المقبل، ستقتصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص من أسرتين كحد أقصى.


وسيُسمح بإقامة الأحداث الرياضية الاحترافية فقط دون جمهور، وسيُطلب من الأشخاص عدم السفر لأسباب خاصة وغير أساسية، وستكون الإقامة في الفنادق طوال الليل متاحة فقط لرحلات العمل الضرورية.

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