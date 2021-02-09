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محمد بن راشد: "مسبار الأمل" بداية رحلة لم ولن تتوقف.. ولن يكون الأخير

قال: العرب إلى المريخ وهذه الخطوة تترجم إرادة النجاح التي نحرص عليها

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أن مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف.

وقال ابن راشد؛ اليوم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تلك الخطوة تترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء، والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم، العرب إلى المريخ".

وتابع ابن راشد: "خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول بمدار المريخ، 50% من البعثات البشرية لم تستطع أن تدخل المدار، ولكن نقول، حتى إن لم ندخل المدار، لقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب عبر تاريخهم".

وأضاف: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ".

وسينقل مسبار الأمل خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب المصدر ذاته.

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محمد بن راشد: "مسبار الأمل" بداية رحلة لم ولن تتوقف.. ولن يكون الأخير
سبق

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أن مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف.

وقال ابن راشد؛ اليوم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تلك الخطوة تترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء، والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم، العرب إلى المريخ".

وتابع ابن راشد: "خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول بمدار المريخ، 50% من البعثات البشرية لم تستطع أن تدخل المدار، ولكن نقول، حتى إن لم ندخل المدار، لقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب عبر تاريخهم".

وأضاف: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ".

وسينقل مسبار الأمل خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب المصدر ذاته.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:14 AM

محمد بن راشد: "مسبار الأمل" بداية رحلة لم ولن تتوقف.. ولن يكون الأخير

قال: العرب إلى المريخ وهذه الخطوة تترجم إرادة النجاح التي نحرص عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، أن مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف.

وقال ابن راشد؛ اليوم، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، إن تلك الخطوة تترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء، والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم، العرب إلى المريخ".

وتابع ابن راشد: "خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول بمدار المريخ، 50% من البعثات البشرية لم تستطع أن تدخل المدار، ولكن نقول، حتى إن لم ندخل المدار، لقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب عبر تاريخهم".

وأضاف: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ".

وسينقل مسبار الأمل خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب المصدر ذاته.

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