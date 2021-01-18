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بعد إشعال الحرائق ونهب المتاجر.. تونس تنشر الجيش للسيطرة على أعمال العنف

توقيف 632 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات

نشرت السلطات التونسية، اليوم (الاثنين)، قوات الجيش في عدد من المدن، التي تشهد احتجاجات وأعمال عنف، فيما أعلنت توقيف أكثر من 600 شخص.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، بأن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصاً، أبرزهم مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و25 عاماً، تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وانتشرت قوات الجيش في العاصمة تونس وبنزرت ومنزل بورقيبة وسوسة ونابل وسليانة، وخصوصاً في الأحياء التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في ظل انتشار مقاطع مصورة لأعمال عنف بين الشبان والشرطة، وسط نهب طال عدداً من المتاجر.

وتزامنت أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية عدة، ليل الأحد - الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، مع مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية، في الذكرى العاشرة لتنحية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد إشعال الحرائق ونهب المتاجر.. تونس تنشر الجيش للسيطرة على أعمال العنف
سبق

نشرت السلطات التونسية، اليوم (الاثنين)، قوات الجيش في عدد من المدن، التي تشهد احتجاجات وأعمال عنف، فيما أعلنت توقيف أكثر من 600 شخص.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، بأن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصاً، أبرزهم مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و25 عاماً، تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وانتشرت قوات الجيش في العاصمة تونس وبنزرت ومنزل بورقيبة وسوسة ونابل وسليانة، وخصوصاً في الأحياء التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في ظل انتشار مقاطع مصورة لأعمال عنف بين الشبان والشرطة، وسط نهب طال عدداً من المتاجر.

وتزامنت أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية عدة، ليل الأحد - الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، مع مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية، في الذكرى العاشرة لتنحية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:50 PM

بعد إشعال الحرائق ونهب المتاجر.. تونس تنشر الجيش للسيطرة على أعمال العنف

توقيف 632 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت السلطات التونسية، اليوم (الاثنين)، قوات الجيش في عدد من المدن، التي تشهد احتجاجات وأعمال عنف، فيما أعلنت توقيف أكثر من 600 شخص.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، بأن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصاً، أبرزهم مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و25 عاماً، تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وانتشرت قوات الجيش في العاصمة تونس وبنزرت ومنزل بورقيبة وسوسة ونابل وسليانة، وخصوصاً في الأحياء التي شهدت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في ظل انتشار مقاطع مصورة لأعمال عنف بين الشبان والشرطة، وسط نهب طال عدداً من المتاجر.

وتزامنت أعمال الشغب والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن تونسية عدة، ليل الأحد - الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، مع مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية، في الذكرى العاشرة لتنحية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

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