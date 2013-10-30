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"الأرصاد": تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية

سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، فيما تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، فيما تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
12:56 PM

"الأرصاد": تتأثر منطقتا مكة والمدينة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية

سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، فيما تتأثر منطقتا مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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