النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني

بخطة ميدانية وتوعوية في المتنزهات والأماكن العامة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة.

وتركز الخطة على التواجد والتمركز حول المتنزهات والأماكن العامة والحيوية، مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

ووجه مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها الفرق والدوريات الميدانية، خلال ساعات العمل، بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة مباشرة من مدير عام الفرع الشيخ فهد الثبيتي، وتحظى بمتابعة ودعم لا محدود من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني
سبق

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة.

وتركز الخطة على التواجد والتمركز حول المتنزهات والأماكن العامة والحيوية، مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

ووجه مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها الفرق والدوريات الميدانية، خلال ساعات العمل، بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة مباشرة من مدير عام الفرع الشيخ فهد الثبيتي، وتحظى بمتابعة ودعم لا محدود من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
06:25 PM

هيئة الأمر بالمعروف تستعدّ في الشرقية لإجازة اليوم الوطني

بخطة ميدانية وتوعوية في المتنزهات والأماكن العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
6
2,446

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، استعداداته للعمل خلال إجازة اليوم الوطني 91، بخطة ميدانية وتوعوية متكاملة.

وتركز الخطة على التواجد والتمركز حول المتنزهات والأماكن العامة والحيوية، مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.

ووجه مدير عام الفرع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها الفرق والدوريات الميدانية، خلال ساعات العمل، بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة.

وتأتي هذه الخطة بمتابعة مباشرة من مدير عام الفرع الشيخ فهد الثبيتي، وتحظى بمتابعة ودعم لا محدود من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,651
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,055

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة