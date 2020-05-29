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فيديو الساق الصغيرة.. اكتشاف يصعق عمال البناء تحت التراب

خرج حياً يضرب الأرض بيديه وساقيه

كان بعض عمال البناء يقومون بحفر الأساسات لبناء منزل في قرية هندية، حين سمعوا أصوات بكاء مكتوم، أما المفاجأة الصادمة فهي عثورهم على ساق صغيرة لطفل حديث الولادة تطل من تحت التراب، وبسرعة بدؤوا الحفر من أجل إنقاذه.

وتحت عنوان " لحظة المعجزة "، قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، لا يدري أحد من دفن هذا المولود، ولا كم بقي تحت التراب في قرية " سونورا " بولاية أوتر براديش شمالي الهند، لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع أنه خرج حياً، يضرب الأرض بيديه وساقيه بحثاً عن هواء.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، عمال البناء وهم يحفرون حول جسد المولود، ويزيحون التراب الذي دفنه، حتى ظهرت بقية أجزاء جسمه، وبسرعة أخرجوه من تحت الأرض، وعندما بقي ساكناً للحظة، ظنوا أنه مات، لكنه بدأ فجأة يحرك يديه وساقيه بقوة، ويبكي بحثاً عن هواء بعدما أغلق التراب فمه وأنفه.

وتقول الصحيفة: أسرع عمال البناء بنقل المولود " الذكر" إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بتنظيف مجاري التنفس، ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة مستقرة.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن امرأة من القرية طلبت أن تتبنى الطفل وتقوم بتربيته، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً حول الحادث.

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فيديو الساق الصغيرة.. اكتشاف يصعق عمال البناء تحت التراب
سبق

كان بعض عمال البناء يقومون بحفر الأساسات لبناء منزل في قرية هندية، حين سمعوا أصوات بكاء مكتوم، أما المفاجأة الصادمة فهي عثورهم على ساق صغيرة لطفل حديث الولادة تطل من تحت التراب، وبسرعة بدؤوا الحفر من أجل إنقاذه.

وتحت عنوان " لحظة المعجزة "، قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، لا يدري أحد من دفن هذا المولود، ولا كم بقي تحت التراب في قرية " سونورا " بولاية أوتر براديش شمالي الهند، لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع أنه خرج حياً، يضرب الأرض بيديه وساقيه بحثاً عن هواء.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، عمال البناء وهم يحفرون حول جسد المولود، ويزيحون التراب الذي دفنه، حتى ظهرت بقية أجزاء جسمه، وبسرعة أخرجوه من تحت الأرض، وعندما بقي ساكناً للحظة، ظنوا أنه مات، لكنه بدأ فجأة يحرك يديه وساقيه بقوة، ويبكي بحثاً عن هواء بعدما أغلق التراب فمه وأنفه.

وتقول الصحيفة: أسرع عمال البناء بنقل المولود " الذكر" إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بتنظيف مجاري التنفس، ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة مستقرة.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن امرأة من القرية طلبت أن تتبنى الطفل وتقوم بتربيته، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً حول الحادث.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
11:58 PM

فيديو الساق الصغيرة.. اكتشاف يصعق عمال البناء تحت التراب

خرج حياً يضرب الأرض بيديه وساقيه

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,789

كان بعض عمال البناء يقومون بحفر الأساسات لبناء منزل في قرية هندية، حين سمعوا أصوات بكاء مكتوم، أما المفاجأة الصادمة فهي عثورهم على ساق صغيرة لطفل حديث الولادة تطل من تحت التراب، وبسرعة بدؤوا الحفر من أجل إنقاذه.

وتحت عنوان " لحظة المعجزة "، قالت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، لا يدري أحد من دفن هذا المولود، ولا كم بقي تحت التراب في قرية " سونورا " بولاية أوتر براديش شمالي الهند، لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع أنه خرج حياً، يضرب الأرض بيديه وساقيه بحثاً عن هواء.

ويظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة، عمال البناء وهم يحفرون حول جسد المولود، ويزيحون التراب الذي دفنه، حتى ظهرت بقية أجزاء جسمه، وبسرعة أخرجوه من تحت الأرض، وعندما بقي ساكناً للحظة، ظنوا أنه مات، لكنه بدأ فجأة يحرك يديه وساقيه بقوة، ويبكي بحثاً عن هواء بعدما أغلق التراب فمه وأنفه.

وتقول الصحيفة: أسرع عمال البناء بنقل المولود " الذكر" إلى المستشفى، حيث قام الأطباء بتنظيف مجاري التنفس، ولا يزال يرقد في المستشفى في حالة مستقرة.

وتنقل الصحيفة عن وسائل إعلام محلية أن امرأة من القرية طلبت أن تتبنى الطفل وتقوم بتربيته، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً حول الحادث.

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