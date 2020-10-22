النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض

ناقش الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بحضور مساعده لقطاع العمل أ. عبدالكريم عسيري لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الوحدة.

بدأ الاجتماع بمناقشة بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها والتغلب عليها، ثم ألقى الدكتور الحربي كلمة شكر فيها جميع منسوبي الوحدة على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المستفيدين، مثمناً لهم الإنجازات التي اطلع عليها خلال العرض المرئي عن الوحدة.


وفي الختام قدم مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي دروعًا تذكارية للمدير العام ومساعده بالنيابة عن جميع موظفي الوحدة، كما كرم الدكتور الحربي منسوبي الوحدة بشهادات تقدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض
سبق

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بحضور مساعده لقطاع العمل أ. عبدالكريم عسيري لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الوحدة.

بدأ الاجتماع بمناقشة بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها والتغلب عليها، ثم ألقى الدكتور الحربي كلمة شكر فيها جميع منسوبي الوحدة على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المستفيدين، مثمناً لهم الإنجازات التي اطلع عليها خلال العرض المرئي عن الوحدة.


وفي الختام قدم مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي دروعًا تذكارية للمدير العام ومساعده بالنيابة عن جميع موظفي الوحدة، كما كرم الدكتور الحربي منسوبي الوحدة بشهادات تقدير.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
06:48 PM

"الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض

ناقش الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,418

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بحضور مساعده لقطاع العمل أ. عبدالكريم عسيري لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الوحدة.

بدأ الاجتماع بمناقشة بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها والتغلب عليها، ثم ألقى الدكتور الحربي كلمة شكر فيها جميع منسوبي الوحدة على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المستفيدين، مثمناً لهم الإنجازات التي اطلع عليها خلال العرض المرئي عن الوحدة.


وفي الختام قدم مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي دروعًا تذكارية للمدير العام ومساعده بالنيابة عن جميع موظفي الوحدة، كما كرم الدكتور الحربي منسوبي الوحدة بشهادات تقدير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,322
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,608

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة