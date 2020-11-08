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وزارة العدل: بوابة ناجز تخدم 355 ألف مستفيد خلال شهر

أغنت عشرات الآلاف من المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية

أغنت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التابعة لوزارة العدل، عشرات الآلاف من المستفيدين، عن زيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من إجراء خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وكشفت وزارة العدل عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات خدمات أطراف التنفيذ المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر، بلغت أكثر من 107 آلاف طلب، منها 70 ألف طلب تنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والترافع الإلكتروني، والمرئي، وخدمة "صحيفة الدعوى"، "إضافة ممثل في الدعوى"، وغيرها من الخدمات القضائية.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت مؤخراً الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز، الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، فضلاً عن خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر إلكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة إلكترونياً من مكانه ودون زيارة كتابة العدل عبر بوابة ناجز، وكبائع للعقار: كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونياً، وكمشترٍ للعقار: كيف يمكنه الاستفادة من خدمة الإفراغ إلكترونياً.

وتشتمل البوابة على خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر إلكتروني، فضلاً عن غيرها من الخدمات.

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وزارة العدل: بوابة ناجز تخدم 355 ألف مستفيد خلال شهر
سبق

أغنت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التابعة لوزارة العدل، عشرات الآلاف من المستفيدين، عن زيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من إجراء خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وكشفت وزارة العدل عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات خدمات أطراف التنفيذ المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر، بلغت أكثر من 107 آلاف طلب، منها 70 ألف طلب تنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والترافع الإلكتروني، والمرئي، وخدمة "صحيفة الدعوى"، "إضافة ممثل في الدعوى"، وغيرها من الخدمات القضائية.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت مؤخراً الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز، الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، فضلاً عن خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر إلكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة إلكترونياً من مكانه ودون زيارة كتابة العدل عبر بوابة ناجز، وكبائع للعقار: كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونياً، وكمشترٍ للعقار: كيف يمكنه الاستفادة من خدمة الإفراغ إلكترونياً.

وتشتمل البوابة على خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر إلكتروني، فضلاً عن غيرها من الخدمات.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
03:59 PM

وزارة العدل: بوابة ناجز تخدم 355 ألف مستفيد خلال شهر

أغنت عشرات الآلاف من المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغنت بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التابعة لوزارة العدل، عشرات الآلاف من المستفيدين، عن زيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من إجراء خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وكشفت وزارة العدل عن تقديم بوابة ناجز خدماتها لأكثر من 355 ألف مستفيد، عبر 1.6 مليون عملية دخول للمستفيدين، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد طلبات خدمات أطراف التنفيذ المقدمة عبر البوابة خلال أكتوبر، بلغت أكثر من 107 آلاف طلب، منها 70 ألف طلب تنفيذ.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تشتمل على نحو 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، منها الرد على أسئلة وطلبات الدائرة القضائية وتبادل المذكرات وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، والترافع الإلكتروني، والمرئي، وخدمة "صحيفة الدعوى"، "إضافة ممثل في الدعوى"، وغيرها من الخدمات القضائية.

يُذكر أن وزارة العدل نشرت مؤخراً الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ناجز، الذي يشتمل على شرح كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، فضلاً عن خطوات خدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وخطوات إضافة سند لأمر إلكتروني، إضافة إلى خطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وفي قطاع التوثيق، يقدم الدليل للمستفيد كيفية إصدار وكالة إلكترونياً من مكانه ودون زيارة كتابة العدل عبر بوابة ناجز، وكبائع للعقار: كيف يستفيد من خدمة إفراغ العقار إلكترونياً، وكمشترٍ للعقار: كيف يمكنه الاستفادة من خدمة الإفراغ إلكترونياً.

وتشتمل البوابة على خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونياً في حال وصلت المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك دون الحاجة إلى زيارة محكمة التنفيذ، وخدمة إصدار فاتورة سداد للمنفذ ضده، وإضافة سند لأمر إلكتروني، فضلاً عن غيرها من الخدمات.

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