أصدرت إدارة نادي الفيصلي اليوم الجمعة بيانًا، تتذمر من خلاله من الأخطاء التحكيمية في مسيرته، وكان آخرها الطرد الذي تعرَّض له "تفاريس" أمام الهلال في نهائي بطولة السوبر، ووصفه بـ"الظالم". وجاء نص البيان كالآتي: "إدارة النادي تُبـدي استياءها الكبيـر إزاء الأخطاء التحكيميـة الفادحة التـي أدت إلى خسـارة نقـاط ثمينـة فـي مباريات دوري الأمير محمـد بـن سـلمان للمحترفين، خاصة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائـي، التـي تجاهل فيهـا الحكـم ضربتـَي جـزاء صريحتَيـن، وكذلـك لقـاء الـهلال فـي المسابقة ذاتها حيـن أخطـأ الحكم ولم يطـرد لاعبَيـن مـن الهلال مع وجود تقنيـة الـ VAR التـي مـن شأنها أن تساعد الحكـم فـي اتخاذ قرار صحيح. ولعـل مـا حـدث مسـاء أمـس يُعـد استمرارًا لسـابقه؛ وهو ما أدى إلى خـسـارة بطولـة السـوبـر التـي كـانـت فـي متناولنـا، وكـنـا قـاب قوسين أو أدنى لتحقيقهـا لـولا صفاـرة ظالمـة، قضـت بطـرد لاعبنـا الخلـوق (تفاريس)؛ ليُحرم الفريـق مـن أحـد أعمدتـه الـذي أسهم فـي حسـم كثيـر مـن المباريات. وقـد أجمـع خـبـراء التحكيـم المعتبروـن علـى أنها قرارات خاطئة ومؤثرة على نتائج المباريات. وتهـدف إدارة النـادي مـن هـذا البيـان إلى أن ينهـض الاتحـاد السعودي بمسـؤوليته تجـاه هـذه الأخطاء الفادحـة، ويستثمر التقنيات الحديثة لترسيخ مبادئ الاحتـراف والمهنيـة، ويضمـن عدالة المنافسـة فـي كل مسابقاته، ولاسيما أن الكرة السعودية محط أنظار متابعـي كرة القدم الخليجية والعربية والآسيوية، بـل والعالميـة، نتيجـة انبهارهم برؤية السعودية 2030 التي أكدت على النزاهة، والشفافية، ونشـر العـدل فـي شـتى المجالات. وكلنا ثقة في وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسـحل، اللذين يستشعران تمامًا حجم الجهد والعمل الذي يُقـدَّم بالأندية، ويقابله خطاء، تنسف تلك الجهود، وتحبط العاملين بالأندية جميعًا. والله الهادي إلى سـواء السبيل".

"الفيصلي" في أول تعليق بعد خسارة "السوبر" أمام الهلال: طرد "تفاريس" قرار ظالم عيسى الحربي سبق 2022-01-07 أصدرت إدارة نادي الفيصلي اليوم الجمعة بيانًا، تتذمر من خلاله من الأخطاء التحكيمية في مسيرته، وكان آخرها الطرد الذي تعرَّض له "تفاريس" أمام الهلال في نهائي بطولة السوبر، ووصفه بـ"الظالم".



وجاء نص البيان كالآتي:



"إدارة النادي تُبـدي استياءها الكبيـر إزاء الأخطاء التحكيميـة الفادحة التـي أدت إلى خسـارة نقـاط ثمينـة فـي مباريات دوري الأمير محمـد بـن سـلمان للمحترفين، خاصة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائـي، التـي تجاهل فيهـا الحكـم ضربتـَي جـزاء صريحتَيـن، وكذلـك لقـاء الـهلال فـي المسابقة ذاتها حيـن أخطـأ الحكم ولم يطـرد لاعبَيـن مـن الهلال مع وجود تقنيـة الـ VAR التـي مـن شأنها أن تساعد الحكـم فـي اتخاذ قرار صحيح. ولعـل مـا حـدث مسـاء أمـس يُعـد استمرارًا لسـابقه؛ وهو ما أدى إلى خـسـارة بطولـة السـوبـر التـي كـانـت فـي متناولنـا، وكـنـا قـاب قوسين أو أدنى لتحقيقهـا لـولا صفاـرة ظالمـة، قضـت بطـرد لاعبنـا الخلـوق (تفاريس)؛ ليُحرم الفريـق مـن أحـد أعمدتـه الـذي أسهم فـي حسـم كثيـر مـن المباريات. وقـد أجمـع خـبـراء التحكيـم المعتبروـن علـى أنها قرارات خاطئة ومؤثرة على نتائج المباريات. وتهـدف إدارة النـادي مـن هـذا البيـان إلى أن ينهـض الاتحـاد السعودي بمسـؤوليته تجـاه هـذه الأخطاء الفادحـة، ويستثمر التقنيات الحديثة لترسيخ مبادئ الاحتـراف والمهنيـة، ويضمـن عدالة المنافسـة فـي كل مسابقاته، ولاسيما أن الكرة السعودية محط أنظار متابعـي كرة القدم الخليجية والعربية والآسيوية، بـل والعالميـة، نتيجـة انبهارهم برؤية السعودية 2030 التي أكدت على النزاهة، والشفافية، ونشـر العـدل فـي شـتى المجالات. وكلنا ثقة في وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسـحل، اللذين يستشعران تمامًا حجم الجهد والعمل الذي يُقـدَّم بالأندية، ويقابله خطاء، تنسف تلك الجهود، وتحبط العاملين بالأندية جميعًا. والله الهادي إلى سـواء السبيل".

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443 10:22 PM

"الفيصلي" في أول تعليق بعد خسارة "السوبر" أمام الهلال: طرد "تفاريس" قرار ظالم





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أصدرت إدارة نادي الفيصلي اليوم الجمعة بيانًا، تتذمر من خلاله من الأخطاء التحكيمية في مسيرته، وكان آخرها الطرد الذي تعرَّض له "تفاريس" أمام الهلال في نهائي بطولة السوبر، ووصفه بـ"الظالم".



وجاء نص البيان كالآتي:



"إدارة النادي تُبـدي استياءها الكبيـر إزاء الأخطاء التحكيميـة الفادحة التـي أدت إلى خسـارة نقـاط ثمينـة فـي مباريات دوري الأمير محمـد بـن سـلمان للمحترفين، خاصة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائـي، التـي تجاهل فيهـا الحكـم ضربتـَي جـزاء صريحتَيـن، وكذلـك لقـاء الـهلال فـي المسابقة ذاتها حيـن أخطـأ الحكم ولم يطـرد لاعبَيـن مـن الهلال مع وجود تقنيـة الـ VAR التـي مـن شأنها أن تساعد الحكـم فـي اتخاذ قرار صحيح. ولعـل مـا حـدث مسـاء أمـس يُعـد استمرارًا لسـابقه؛ وهو ما أدى إلى خـسـارة بطولـة السـوبـر التـي كـانـت فـي متناولنـا، وكـنـا قـاب قوسين أو أدنى لتحقيقهـا لـولا صفاـرة ظالمـة، قضـت بطـرد لاعبنـا الخلـوق (تفاريس)؛ ليُحرم الفريـق مـن أحـد أعمدتـه الـذي أسهم فـي حسـم كثيـر مـن المباريات. وقـد أجمـع خـبـراء التحكيـم المعتبروـن علـى أنها قرارات خاطئة ومؤثرة على نتائج المباريات. وتهـدف إدارة النـادي مـن هـذا البيـان إلى أن ينهـض الاتحـاد السعودي بمسـؤوليته تجـاه هـذه الأخطاء الفادحـة، ويستثمر التقنيات الحديثة لترسيخ مبادئ الاحتـراف والمهنيـة، ويضمـن عدالة المنافسـة فـي كل مسابقاته، ولاسيما أن الكرة السعودية محط أنظار متابعـي كرة القدم الخليجية والعربية والآسيوية، بـل والعالميـة، نتيجـة انبهارهم برؤية السعودية 2030 التي أكدت على النزاهة، والشفافية، ونشـر العـدل فـي شـتى المجالات. وكلنا ثقة في وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسـحل، اللذين يستشعران تمامًا حجم الجهد والعمل الذي يُقـدَّم بالأندية، ويقابله خطاء، تنسف تلك الجهود، وتحبط العاملين بالأندية جميعًا. والله الهادي إلى سـواء السبيل".