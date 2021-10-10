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الأولمبي السعودي يحجز مقعده في نهائي غرب آسيا على حساب العراق

يواجه الأردن في النهائي الثلاثاء المقبل

حجز المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مقعده في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بفوزه على نظيره المنتخب العراقي بهدف دون رد في مباراة نصف نهائي البطولة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن فهد بالدمام.


سجل هدف المباراة الوحيد للأخضر السعودي اللاعب خالد الغنام بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني.

وسيواجه الأخضر السعودي شقيقه منتخب الأردن في المشهد الختامي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب محمد بن فهد بالدمام.

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الأولمبي السعودي يحجز مقعده في نهائي غرب آسيا على حساب العراق
سبق

حجز المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مقعده في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بفوزه على نظيره المنتخب العراقي بهدف دون رد في مباراة نصف نهائي البطولة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن فهد بالدمام.


سجل هدف المباراة الوحيد للأخضر السعودي اللاعب خالد الغنام بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني.

وسيواجه الأخضر السعودي شقيقه منتخب الأردن في المشهد الختامي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب محمد بن فهد بالدمام.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:45 PM

الأولمبي السعودي يحجز مقعده في نهائي غرب آسيا على حساب العراق

يواجه الأردن في النهائي الثلاثاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حجز المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مقعده في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بفوزه على نظيره المنتخب العراقي بهدف دون رد في مباراة نصف نهائي البطولة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن فهد بالدمام.


سجل هدف المباراة الوحيد للأخضر السعودي اللاعب خالد الغنام بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاقة الشوط الثاني.

وسيواجه الأخضر السعودي شقيقه منتخب الأردن في المشهد الختامي للبطولة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب محمد بن فهد بالدمام.

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