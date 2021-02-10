النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر .. ولي العهد يُطلق "كورال بلوم"

"جو" تحقق 102.6 مليون ريال أرباحاً في التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020

بسبب الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغت 102.55 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 62.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود السبب وراء تسجيل الأرباح خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021 بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

يذكر أن الخسائر التراكمية انعكست إلى أرباح بقيمة 24.76 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة، حيث كانت الخسائر التراكمية 102.09 مليون ريال، والتي تمثل 44.67 % من رأس مال الشركة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يحيى آل منصور: "شهد الربع الثالث من العام الحالي تطوّرات مالية كبيرة على صعيد الشركة، والتي جاءت في إطار الإستراتيجية لتحوّل الشركة والتي تتبنّاها الشركة لنمو الإيرادات وتطوير وتحسين خدمة العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء؛ مما نتج عنه توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم مسيرة الشركة والتي ساهمت في تحوّل الشركة نحو الربحية، وأعطت دعماً قوياً لأداء الشركة، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته، أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عموماً تحت وقع جائحة كورونا المستجد".

وكانت "جو" أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية تسوية مع شركة "إس تي سي" نتج عنها زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 101.1 مليون ريال، وأرباح التمويل 35.9 مليون ريال نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل.

وتأتي النتائج المالية متوافقة مع تطلعات وإستراتيجية الشركة إلى المضي قدماً في تطوير ودعم أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية وخدمة عملائها وتحسين البنية التحتية بما يتوافق مع تطلعات العملاء ومكانة المملكة عالمياً توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"جو" تحقق 102.6 مليون ريال أرباحاً في التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020
سبق

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغت 102.55 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 62.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود السبب وراء تسجيل الأرباح خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021 بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

يذكر أن الخسائر التراكمية انعكست إلى أرباح بقيمة 24.76 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة، حيث كانت الخسائر التراكمية 102.09 مليون ريال، والتي تمثل 44.67 % من رأس مال الشركة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يحيى آل منصور: "شهد الربع الثالث من العام الحالي تطوّرات مالية كبيرة على صعيد الشركة، والتي جاءت في إطار الإستراتيجية لتحوّل الشركة والتي تتبنّاها الشركة لنمو الإيرادات وتطوير وتحسين خدمة العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء؛ مما نتج عنه توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم مسيرة الشركة والتي ساهمت في تحوّل الشركة نحو الربحية، وأعطت دعماً قوياً لأداء الشركة، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته، أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عموماً تحت وقع جائحة كورونا المستجد".

وكانت "جو" أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية تسوية مع شركة "إس تي سي" نتج عنها زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 101.1 مليون ريال، وأرباح التمويل 35.9 مليون ريال نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل.

وتأتي النتائج المالية متوافقة مع تطلعات وإستراتيجية الشركة إلى المضي قدماً في تطوير ودعم أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية وخدمة عملائها وتحسين البنية التحتية بما يتوافق مع تطلعات العملاء ومكانة المملكة عالمياً توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:10 PM

"جو" تحقق 102.6 مليون ريال أرباحاً في التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020

بسبب الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
865

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغت 102.55 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 62.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود السبب وراء تسجيل الأرباح خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021 بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.

يذكر أن الخسائر التراكمية انعكست إلى أرباح بقيمة 24.76 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة، حيث كانت الخسائر التراكمية 102.09 مليون ريال، والتي تمثل 44.67 % من رأس مال الشركة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يحيى آل منصور: "شهد الربع الثالث من العام الحالي تطوّرات مالية كبيرة على صعيد الشركة، والتي جاءت في إطار الإستراتيجية لتحوّل الشركة والتي تتبنّاها الشركة لنمو الإيرادات وتطوير وتحسين خدمة العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء؛ مما نتج عنه توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم مسيرة الشركة والتي ساهمت في تحوّل الشركة نحو الربحية، وأعطت دعماً قوياً لأداء الشركة، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته، أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عموماً تحت وقع جائحة كورونا المستجد".

وكانت "جو" أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية تسوية مع شركة "إس تي سي" نتج عنها زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 101.1 مليون ريال، وأرباح التمويل 35.9 مليون ريال نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل.

وتأتي النتائج المالية متوافقة مع تطلعات وإستراتيجية الشركة إلى المضي قدماً في تطوير ودعم أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية وخدمة عملائها وتحسين البنية التحتية بما يتوافق مع تطلعات العملاء ومكانة المملكة عالمياً توافقاً مع رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,999
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,448
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,386

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة