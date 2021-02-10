"جو" تحقق 102.6 مليون ريال أرباحاً في التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020

بسبب الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، بلغت 102.55 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 31-12-2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 62.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.



ويعود السبب وراء تسجيل الأرباح خلال فترة التسعة أشهر من السنة المالية 2021 بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الإيرادات الأخرى وتحقيق أرباح تمويلية، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية.



يذكر أن الخسائر التراكمية انعكست إلى أرباح بقيمة 24.76 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 10.83% من رأس مال الشركة، حيث كانت الخسائر التراكمية 102.09 مليون ريال، والتي تمثل 44.67 % من رأس مال الشركة خلال نفس الفترة من العام السابق.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يحيى آل منصور: "شهد الربع الثالث من العام الحالي تطوّرات مالية كبيرة على صعيد الشركة، والتي جاءت في إطار الإستراتيجية لتحوّل الشركة والتي تتبنّاها الشركة لنمو الإيرادات وتطوير وتحسين خدمة العملاء والعلاقات مع الموردين والشركاء؛ مما نتج عنه توقيع اتفاقيات استراتيجية لدعم مسيرة الشركة والتي ساهمت في تحوّل الشركة نحو الربحية، وأعطت دعماً قوياً لأداء الشركة، متخطّية بذلك التحدّيات الراهنة، سواء تلك المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بذاته، أو تلك التي يواجهها الاقتصاد عموماً تحت وقع جائحة كورونا المستجد".



وكانت "جو" أعلنت مؤخراً توقيع اتفاقية تسوية مع شركة "إس تي سي" نتج عنها زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 101.1 مليون ريال، وأرباح التمويل 35.9 مليون ريال نتيجة خصم الذمم الدائنة طويلة الأجل.



وتأتي النتائج المالية متوافقة مع تطلعات وإستراتيجية الشركة إلى المضي قدماً في تطوير ودعم أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية وخدمة عملائها وتحسين البنية التحتية بما يتوافق مع تطلعات العملاء ومكانة المملكة عالمياً توافقاً مع رؤية المملكة 2030.