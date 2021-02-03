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"الصحة": تسجيل 306 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التحلية" تلزم جميع موظفيها وزوارها بتطبيق "توكلنا" لدخول منشآتها

ابتداءً من غد الخميس حرصاً على سلامة الجميع من كورونا

ألزمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جميع منسوبيها وزوارها بتطبيق "توكلنا"؛ وذلك لإثبات الحالة الصحية لهم عند دخول منشآتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداءً من يوم غد الخميس؛ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحلية" تلزم جميع موظفيها وزوارها بتطبيق "توكلنا" لدخول منشآتها
سبق

ألزمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جميع منسوبيها وزوارها بتطبيق "توكلنا"؛ وذلك لإثبات الحالة الصحية لهم عند دخول منشآتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداءً من يوم غد الخميس؛ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
04:14 PM

"التحلية" تلزم جميع موظفيها وزوارها بتطبيق "توكلنا" لدخول منشآتها

ابتداءً من غد الخميس حرصاً على سلامة الجميع من كورونا

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محمد المواسي - جازان
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145

ألزمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جميع منسوبيها وزوارها بتطبيق "توكلنا"؛ وذلك لإثبات الحالة الصحية لهم عند دخول منشآتها.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداءً من يوم غد الخميس؛ حرصاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

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