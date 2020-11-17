النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيم" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة

أشار إلى الإنجازات الوطنية والتنموية في كل المجالات

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العثيم": "ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً؛ لأنها ارتبطت بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خارطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية 2030".

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثاً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث بات للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجود فاعل في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي وأصبحت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية".

وأشار "العثيم" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين؛ نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والاسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيم" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العثيم": "ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً؛ لأنها ارتبطت بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خارطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية 2030".

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثاً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث بات للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجود فاعل في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي وأصبحت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية".

وأشار "العثيم" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين؛ نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والاسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:02 PM

"العثيم" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة

أشار إلى الإنجازات الوطنية والتنموية في كل المجالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
777

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "العثيم": "ذكرى تولي مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- مقاليد الحكم في بلادنا الغالية ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعاً؛ لأنها ارتبطت بإنجازات تنموية ووطنية في كل المجالات، وتعبر عن مسيرة واعدة بالخير والنماء لمملكتنا الغالية، وتؤكد العزم لتحقيق المزيد من الإنجازات، ورسم خارطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية 2030".

وأضاف: "ذكرى البيعة تعد حدثاً مهماً لشعوب الأمتين الإسلامية والعربية للإسهامات العظيمة التي يقدمها الملك سلمان -أيده الله- في إرساء دعائم العمل السياسي المحلي والعربي والإسلامي والتخطيط لمستقبله برؤية ثاقبة، حيث بات للمملكة بفضل سياسته الحكيمة وجود فاعل في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي وأصبحت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في كل المحافل العالمية".

وأشار "العثيم" إلى التقدير الدولي الذي يحظى به خادم الحرمين الشريفين؛ نتيجة لمواقفه الثابتة وقراراته الحاسمة واهتمامه بتعزيز السلام العالمي، والتعاون الدولي والاسهام في دعم كل الشعوب.

وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,889
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,469
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,356

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة