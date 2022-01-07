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في مطار إسلام أباد.. القبض على مسافر لمحاولته تهريب الهيروين إلى السعودية

أخفاها في أمتعته حيث كان مسافراً إلى الرياض

ألقت السلطات الباكستانية في مطار إسلام أباد القبض على رجل من الجنسية الباكستانية بتهمة محاولة تهريب مخدر الهيروين إلى السعودية اليوم الجمعة .

وأشار التقارير الباكستانية إلى أن المتهم حاول تهريب أكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين، بإخفائها في أمتعته، حيث كان مسافراً إلى الرياض .

وذكرت السلطات الباكستانية أنه تمّ التحفظ على المواد المقبوضة، وكذلك على المتهم، وإحالته إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مطار إسلام أباد.. القبض على مسافر لمحاولته تهريب الهيروين إلى السعودية
سبق

ألقت السلطات الباكستانية في مطار إسلام أباد القبض على رجل من الجنسية الباكستانية بتهمة محاولة تهريب مخدر الهيروين إلى السعودية اليوم الجمعة .

وأشار التقارير الباكستانية إلى أن المتهم حاول تهريب أكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين، بإخفائها في أمتعته، حيث كان مسافراً إلى الرياض .

وذكرت السلطات الباكستانية أنه تمّ التحفظ على المواد المقبوضة، وكذلك على المتهم، وإحالته إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:37 PM

في مطار إسلام أباد.. القبض على مسافر لمحاولته تهريب الهيروين إلى السعودية

أخفاها في أمتعته حيث كان مسافراً إلى الرياض

A A A
خالد علي - الرياض
0
470

ألقت السلطات الباكستانية في مطار إسلام أباد القبض على رجل من الجنسية الباكستانية بتهمة محاولة تهريب مخدر الهيروين إلى السعودية اليوم الجمعة .

وأشار التقارير الباكستانية إلى أن المتهم حاول تهريب أكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين، بإخفائها في أمتعته، حيث كان مسافراً إلى الرياض .

وذكرت السلطات الباكستانية أنه تمّ التحفظ على المواد المقبوضة، وكذلك على المتهم، وإحالته إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية .

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