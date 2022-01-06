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"الصحة": تسجيل 3168 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 608 خلال الـ24 ساعة الماضية

دراسة تتوقع موعد نهاية موجة أوميكرون

باحثون: ستزداد سوءًا قبل أن تتلاشى وتختفي

تَوقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية، أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" خلال وقت قريب.

وقال الباحثون في الدراسة: ستزداد موجة "أوميكرون" سوءًا قبل أن تتلاشى وتختفي.

وصرّح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة "إيرا لونجيني"، أن الكثير قد تَغَيَّر منذ بروز "أوميكرون".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بأوميكرون، بشكل أسرع مما توقعنا"، ومع ذلك قال الأكاديمي الأمريكي إنه لم يكن مصدومًا بشكل كبير؛ لأن فريق الباحثين توقع وجود ذروة كبيرة في إصابات المتحور.

وتابع: "لم يكن لدينا شك في أنه ستكون هناك موجة هائلة من الإصابات في فلوريدا".

وتَوقع "لونجيني" أن تتلاشى موجة المتحور "أوميكرون" في منتصف فبراير المقبل؛ إذ ستكون سرعة تفشيه أقل؛ مرجحًا أن تكون الذروة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

ولفت إلى أن فترة حضانة "أوميكرون" تبلغ 3 أيام مقارنة بـ5 أيام للمتحور "دلتا"؛ مما أدى إلى زيادة سرعة تفشي الوباء.

وحذّر من أن يؤدي "أوميكرون" إلى إصابات شديدة بين الأطفال الصغار؛ خاصة بين أولئك الذين هم أقل من 5 أعوام؛ نظرًا لعدم تلقيهم اللقاح.

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دراسة تتوقع موعد نهاية موجة أوميكرون
سبق

تَوقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية، أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" خلال وقت قريب.

وقال الباحثون في الدراسة: ستزداد موجة "أوميكرون" سوءًا قبل أن تتلاشى وتختفي.

وصرّح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة "إيرا لونجيني"، أن الكثير قد تَغَيَّر منذ بروز "أوميكرون".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بأوميكرون، بشكل أسرع مما توقعنا"، ومع ذلك قال الأكاديمي الأمريكي إنه لم يكن مصدومًا بشكل كبير؛ لأن فريق الباحثين توقع وجود ذروة كبيرة في إصابات المتحور.

وتابع: "لم يكن لدينا شك في أنه ستكون هناك موجة هائلة من الإصابات في فلوريدا".

وتَوقع "لونجيني" أن تتلاشى موجة المتحور "أوميكرون" في منتصف فبراير المقبل؛ إذ ستكون سرعة تفشيه أقل؛ مرجحًا أن تكون الذروة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

ولفت إلى أن فترة حضانة "أوميكرون" تبلغ 3 أيام مقارنة بـ5 أيام للمتحور "دلتا"؛ مما أدى إلى زيادة سرعة تفشي الوباء.

وحذّر من أن يؤدي "أوميكرون" إلى إصابات شديدة بين الأطفال الصغار؛ خاصة بين أولئك الذين هم أقل من 5 أعوام؛ نظرًا لعدم تلقيهم اللقاح.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
08:59 AM

دراسة تتوقع موعد نهاية موجة أوميكرون

باحثون: ستزداد سوءًا قبل أن تتلاشى وتختفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقعت دراسة أعدها باحثون في جامعة فلوريدا الأمريكية، أن تكون نهاية موجة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" خلال وقت قريب.

وقال الباحثون في الدراسة: ستزداد موجة "أوميكرون" سوءًا قبل أن تتلاشى وتختفي.

وصرّح أستاذ الإحصاء الحيوية في جامعة فلوريدا والمشارك في الدراسة "إيرا لونجيني"، أن الكثير قد تَغَيَّر منذ بروز "أوميكرون".

وأضاف: "كان هناك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بأوميكرون، بشكل أسرع مما توقعنا"، ومع ذلك قال الأكاديمي الأمريكي إنه لم يكن مصدومًا بشكل كبير؛ لأن فريق الباحثين توقع وجود ذروة كبيرة في إصابات المتحور.

وتابع: "لم يكن لدينا شك في أنه ستكون هناك موجة هائلة من الإصابات في فلوريدا".

وتَوقع "لونجيني" أن تتلاشى موجة المتحور "أوميكرون" في منتصف فبراير المقبل؛ إذ ستكون سرعة تفشيه أقل؛ مرجحًا أن تكون الذروة في الأسبوع الثاني من يناير الجاري.

ولفت إلى أن فترة حضانة "أوميكرون" تبلغ 3 أيام مقارنة بـ5 أيام للمتحور "دلتا"؛ مما أدى إلى زيادة سرعة تفشي الوباء.

وحذّر من أن يؤدي "أوميكرون" إلى إصابات شديدة بين الأطفال الصغار؛ خاصة بين أولئك الذين هم أقل من 5 أعوام؛ نظرًا لعدم تلقيهم اللقاح.

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