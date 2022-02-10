"الداخلية" تذكّر بعقوبات عدم الالتزام بالتباعد: ألف ريال وقد تصل لـ100

قالت: اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك وسلامتك

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة من خلال "إنفوجرافيك" نشرته اليوم عبر "تويتر": اجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية للحفاظ على صحتك وسلامتك.

وأضافت: عقوبة الفرد المخالف تصل إلى ألف ريال، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى مائة ألف ريال.