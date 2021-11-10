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"النصر" ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول "بيدرو إيمانويل"

"مارسيلو" يقود الفريق مؤقتاً

قرّرت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل.

وقدّمت الإدارة النصراوية الشكر للمدرب "بيدرو" على ما قدّمه للفريق خلال الفترة التي قضاها مدرباً.

وأسند "النصر" مهمة قيادة الفريق لـ"مارسيلو" مؤقتاً؛ حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يقود الفريق فنياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول "بيدرو إيمانويل"
سبق

قرّرت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل.

وقدّمت الإدارة النصراوية الشكر للمدرب "بيدرو" على ما قدّمه للفريق خلال الفترة التي قضاها مدرباً.

وأسند "النصر" مهمة قيادة الفريق لـ"مارسيلو" مؤقتاً؛ حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يقود الفريق فنياً.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
03:34 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
04:21 PM

"النصر" ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول "بيدرو إيمانويل"

"مارسيلو" يقود الفريق مؤقتاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
2,141

قرّرت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيدرو إيمانويل.

وقدّمت الإدارة النصراوية الشكر للمدرب "بيدرو" على ما قدّمه للفريق خلال الفترة التي قضاها مدرباً.

وأسند "النصر" مهمة قيادة الفريق لـ"مارسيلو" مؤقتاً؛ حتى يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يقود الفريق فنياً.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,298
201,250 سيارة ..

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