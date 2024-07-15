تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-15
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.
15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:20 AM
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، والعيص، وينبع، ووادي الفرع).
وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً.