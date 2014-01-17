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أرشيف يتجسّد.. نجل الأمريكي"وايندر" يهدي "الدارة" فيضاً من مكتبة والده

تاريخ للأب مع الدراسات العربية.. تُرجِمَ كتابه عن السعودية والوفاة 1988م

تلقت "دارة الملك عبدالعزيز"، إهداءً من "فيليب وايندر"؛ تمثّل في مجموعة من مكتبة والده الخاصة؛ الدكتور "ريتشارد بايلي وايندر"؛ ومراسلاته ومقالاته وأرشيفه، والذي عُرِف باهتماماته بالدراسات العربية، وتُوفي عام 1988م.

وأعربت "الدارة" -ذاكرة الوطن- عن شكرها لابن وأسرة "وايندر"؛ على إيداعها هذا الأرشيف المهم، والذي سبقتها مؤلفات عن التاريخ العربي، وتمّت ترجمة كتابه الموسوم بـ"المملكة العربية السعودية في القرن 19"، ونشرته باللغة العربية.

يُشار إلى أن المؤلف "ريتشارد بايلي وايندر"؛ كان قد وُلِد في ولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920م، وحصل على الدكتوراه من جامعة برنستون عام 1950م، وأصبح مهتماً بالدراسات العربية، وأسّس قسم دراسات اللغات والآداب الشرقية في جامعة نيويورك، ثم أصبح عميداً لكلية الآداب والعلوم، وكان مديراً لمركز "هاجوب كافوركيان" لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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أرشيف يتجسّد.. نجل الأمريكي"وايندر" يهدي "الدارة" فيضاً من مكتبة والده
سبق

تلقت "دارة الملك عبدالعزيز"، إهداءً من "فيليب وايندر"؛ تمثّل في مجموعة من مكتبة والده الخاصة؛ الدكتور "ريتشارد بايلي وايندر"؛ ومراسلاته ومقالاته وأرشيفه، والذي عُرِف باهتماماته بالدراسات العربية، وتُوفي عام 1988م.

وأعربت "الدارة" -ذاكرة الوطن- عن شكرها لابن وأسرة "وايندر"؛ على إيداعها هذا الأرشيف المهم، والذي سبقتها مؤلفات عن التاريخ العربي، وتمّت ترجمة كتابه الموسوم بـ"المملكة العربية السعودية في القرن 19"، ونشرته باللغة العربية.

يُشار إلى أن المؤلف "ريتشارد بايلي وايندر"؛ كان قد وُلِد في ولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920م، وحصل على الدكتوراه من جامعة برنستون عام 1950م، وأصبح مهتماً بالدراسات العربية، وأسّس قسم دراسات اللغات والآداب الشرقية في جامعة نيويورك، ثم أصبح عميداً لكلية الآداب والعلوم، وكان مديراً لمركز "هاجوب كافوركيان" لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:52 PM

أرشيف يتجسّد.. نجل الأمريكي"وايندر" يهدي "الدارة" فيضاً من مكتبة والده

تاريخ للأب مع الدراسات العربية.. تُرجِمَ كتابه عن السعودية والوفاة 1988م

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عمر السبيعي - الرياض
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تلقت "دارة الملك عبدالعزيز"، إهداءً من "فيليب وايندر"؛ تمثّل في مجموعة من مكتبة والده الخاصة؛ الدكتور "ريتشارد بايلي وايندر"؛ ومراسلاته ومقالاته وأرشيفه، والذي عُرِف باهتماماته بالدراسات العربية، وتُوفي عام 1988م.

وأعربت "الدارة" -ذاكرة الوطن- عن شكرها لابن وأسرة "وايندر"؛ على إيداعها هذا الأرشيف المهم، والذي سبقتها مؤلفات عن التاريخ العربي، وتمّت ترجمة كتابه الموسوم بـ"المملكة العربية السعودية في القرن 19"، ونشرته باللغة العربية.

يُشار إلى أن المؤلف "ريتشارد بايلي وايندر"؛ كان قد وُلِد في ولاية نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1920م، وحصل على الدكتوراه من جامعة برنستون عام 1950م، وأصبح مهتماً بالدراسات العربية، وأسّس قسم دراسات اللغات والآداب الشرقية في جامعة نيويورك، ثم أصبح عميداً لكلية الآداب والعلوم، وكان مديراً لمركز "هاجوب كافوركيان" لدراسات الشرق الأدنى بجامعة نيويورك.

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