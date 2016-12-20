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"المراكز العربية" تحصد شهادة "بيئة العمل المميزة" لعام 2021 – 2022

من أكبر الشركات العقارية الرائدة بالمملكة

حصلت شركة المراكز العربية، التي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق في المملكة، وتعد من أكبر الشركات العقارية الرائدة بالمملكة، على شهادة بيئة العمل المميزة (Great Place to Work) لعام 2021 – 2022، وهي شركة مصنفة عالمياً ومختصة بثقافة ومكان العمل عالية الكفاءة والأداء.

وجرى تصنيف الشركة وفقاً لهذه الشهادة ضمن أفضل بيئة عمل في المملكة بفضل جهودها المبذولة لتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين.

وتم التقييم وفقاً لمعايير الموارد البشرية العالمية إضافة إلى نتائج استبيان الموظفين، وحصلت الشركة على نتيجة رضا تجاوزت الـ 75٪

وتعليقاً على ذلك الإنجاز، قال رئيس قطاع الخدمات المُشتركة تركي الزهراني: "نفخر بهذا التصنيف ونعتز ببيئة عملنا وثقافة موظفينا، فمنظومة العمل لدينا رفعت مِن مستوى التميز لديها والابتكار والثقافة واكتساب الخبرات حتى خلقت بيئة عمل مثالية وصولاً للإبداع الوظيفي".

وأضاف: "نحن في الشركة من أهم أولوياتنا أن تكون بيئة العمل لدينا منتجة وفعالة سعياً لزيادة الدافع للعمل حيث إنها هي الوسيلة الأهم لتحسين القدرات وخلق الابتكار والإبداع الوظيفي، فالشركات الناجحة دائماً تهتم اهتماماً بالغاً ببيئة العمل لتكون وتظل في المقدمة وتحقق النجاحات وتستمر بالتطور".

وأشار بأن ذلك النجاح "جاء بفضل الله أولاً ثم نتيجةً لحرص الشركة على خلق بيئة عمل فعالة تشجع على الإبداع والتطور والإنتاجية، وبفضل أداء الموظفين المِثالي والمتميز والتعاون البيني المشترك لتكوين هذه البيئة الإيجابية التي انعكست إيجاباً على جودة وبيئة العمل، فالعلاقة حتمية بين الإبداع الوظيفي وبيئة العمل، فهي علاقة مشتركة فكلاهما مكملان لبعضهما البعض ونحن نحرص عليها كل الحرص وصولاً لزيادة القدرات الإبداعية والابتكار والتميز في منظومة العمل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المراكز العربية" تحصد شهادة "بيئة العمل المميزة" لعام 2021 – 2022
سبق

حصلت شركة المراكز العربية، التي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق في المملكة، وتعد من أكبر الشركات العقارية الرائدة بالمملكة، على شهادة بيئة العمل المميزة (Great Place to Work) لعام 2021 – 2022، وهي شركة مصنفة عالمياً ومختصة بثقافة ومكان العمل عالية الكفاءة والأداء.

وجرى تصنيف الشركة وفقاً لهذه الشهادة ضمن أفضل بيئة عمل في المملكة بفضل جهودها المبذولة لتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين.

وتم التقييم وفقاً لمعايير الموارد البشرية العالمية إضافة إلى نتائج استبيان الموظفين، وحصلت الشركة على نتيجة رضا تجاوزت الـ 75٪

وتعليقاً على ذلك الإنجاز، قال رئيس قطاع الخدمات المُشتركة تركي الزهراني: "نفخر بهذا التصنيف ونعتز ببيئة عملنا وثقافة موظفينا، فمنظومة العمل لدينا رفعت مِن مستوى التميز لديها والابتكار والثقافة واكتساب الخبرات حتى خلقت بيئة عمل مثالية وصولاً للإبداع الوظيفي".

وأضاف: "نحن في الشركة من أهم أولوياتنا أن تكون بيئة العمل لدينا منتجة وفعالة سعياً لزيادة الدافع للعمل حيث إنها هي الوسيلة الأهم لتحسين القدرات وخلق الابتكار والإبداع الوظيفي، فالشركات الناجحة دائماً تهتم اهتماماً بالغاً ببيئة العمل لتكون وتظل في المقدمة وتحقق النجاحات وتستمر بالتطور".

وأشار بأن ذلك النجاح "جاء بفضل الله أولاً ثم نتيجةً لحرص الشركة على خلق بيئة عمل فعالة تشجع على الإبداع والتطور والإنتاجية، وبفضل أداء الموظفين المِثالي والمتميز والتعاون البيني المشترك لتكوين هذه البيئة الإيجابية التي انعكست إيجاباً على جودة وبيئة العمل، فالعلاقة حتمية بين الإبداع الوظيفي وبيئة العمل، فهي علاقة مشتركة فكلاهما مكملان لبعضهما البعض ونحن نحرص عليها كل الحرص وصولاً لزيادة القدرات الإبداعية والابتكار والتميز في منظومة العمل".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
06:42 PM

"المراكز العربية" تحصد شهادة "بيئة العمل المميزة" لعام 2021 – 2022

من أكبر الشركات العقارية الرائدة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت شركة المراكز العربية، التي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق في المملكة، وتعد من أكبر الشركات العقارية الرائدة بالمملكة، على شهادة بيئة العمل المميزة (Great Place to Work) لعام 2021 – 2022، وهي شركة مصنفة عالمياً ومختصة بثقافة ومكان العمل عالية الكفاءة والأداء.

وجرى تصنيف الشركة وفقاً لهذه الشهادة ضمن أفضل بيئة عمل في المملكة بفضل جهودها المبذولة لتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين.

وتم التقييم وفقاً لمعايير الموارد البشرية العالمية إضافة إلى نتائج استبيان الموظفين، وحصلت الشركة على نتيجة رضا تجاوزت الـ 75٪

وتعليقاً على ذلك الإنجاز، قال رئيس قطاع الخدمات المُشتركة تركي الزهراني: "نفخر بهذا التصنيف ونعتز ببيئة عملنا وثقافة موظفينا، فمنظومة العمل لدينا رفعت مِن مستوى التميز لديها والابتكار والثقافة واكتساب الخبرات حتى خلقت بيئة عمل مثالية وصولاً للإبداع الوظيفي".

وأضاف: "نحن في الشركة من أهم أولوياتنا أن تكون بيئة العمل لدينا منتجة وفعالة سعياً لزيادة الدافع للعمل حيث إنها هي الوسيلة الأهم لتحسين القدرات وخلق الابتكار والإبداع الوظيفي، فالشركات الناجحة دائماً تهتم اهتماماً بالغاً ببيئة العمل لتكون وتظل في المقدمة وتحقق النجاحات وتستمر بالتطور".

وأشار بأن ذلك النجاح "جاء بفضل الله أولاً ثم نتيجةً لحرص الشركة على خلق بيئة عمل فعالة تشجع على الإبداع والتطور والإنتاجية، وبفضل أداء الموظفين المِثالي والمتميز والتعاون البيني المشترك لتكوين هذه البيئة الإيجابية التي انعكست إيجاباً على جودة وبيئة العمل، فالعلاقة حتمية بين الإبداع الوظيفي وبيئة العمل، فهي علاقة مشتركة فكلاهما مكملان لبعضهما البعض ونحن نحرص عليها كل الحرص وصولاً لزيادة القدرات الإبداعية والابتكار والتميز في منظومة العمل".

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