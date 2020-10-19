الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس للصين سجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.