النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس للصين سجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس للصين سجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
08:33 AM

الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
229

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس للصين سجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,039
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,552
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,113
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,501

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة