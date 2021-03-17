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السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

ناقشا الجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، الثلاثاء, منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني، والجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

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السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد
سبق

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، الثلاثاء, منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني، والجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
01:31 AM

السفير السعودي لدى اليمن يلتقي منسق الشؤون الإنسانية في البلاد

ناقشا الجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، الثلاثاء, منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني، والجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

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