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"أبل" تتوقف عن إنتاج واحد من حاسبات "آي ماك" الشهيرة

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن توقفها عن إنتاج واحد من أشهر حاسبات "آي ماك" الخاصة بها دون أي إعلان رسمي من الشركة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" توقفت بهدوء عن إنتاج حاسبات "آي ماك" ذات الشاشة 21.5 بوصة.

ولاحظ الموقع أن "أبل" سحبت المعروضات من تلك الحواسيب منذ 29 أكتوبر، دون أن تعلن رسميًّا عن سبب سحبها تلك الحواسيب، رغم أنه لم يمر سوى 6 أشهر على طرحه.

ويُعتبر هذا القرار مفاجئًا بصورة كبيرة؛ خاصة وأن هذا الجهاز كان يتميز بسعره المنخفض نسبيًّا 1099 دولارًّا أمريكيًّا، وحقق مبيعات كبيرة في الفترة الماضية.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تتوقف عن إنتاج واحد من حاسبات "آي ماك" الشهيرة
سبق

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن توقفها عن إنتاج واحد من أشهر حاسبات "آي ماك" الخاصة بها دون أي إعلان رسمي من الشركة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" توقفت بهدوء عن إنتاج حاسبات "آي ماك" ذات الشاشة 21.5 بوصة.

ولاحظ الموقع أن "أبل" سحبت المعروضات من تلك الحواسيب منذ 29 أكتوبر، دون أن تعلن رسميًّا عن سبب سحبها تلك الحواسيب، رغم أنه لم يمر سوى 6 أشهر على طرحه.

ويُعتبر هذا القرار مفاجئًا بصورة كبيرة؛ خاصة وأن هذا الجهاز كان يتميز بسعره المنخفض نسبيًّا 1099 دولارًّا أمريكيًّا، وحقق مبيعات كبيرة في الفترة الماضية.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
02:08 PM

"أبل" تتوقف عن إنتاج واحد من حاسبات "آي ماك" الشهيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "أبل" الأمريكية، عن توقفها عن إنتاج واحد من أشهر حاسبات "آي ماك" الخاصة بها دون أي إعلان رسمي من الشركة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" توقفت بهدوء عن إنتاج حاسبات "آي ماك" ذات الشاشة 21.5 بوصة.

ولاحظ الموقع أن "أبل" سحبت المعروضات من تلك الحواسيب منذ 29 أكتوبر، دون أن تعلن رسميًّا عن سبب سحبها تلك الحواسيب، رغم أنه لم يمر سوى 6 أشهر على طرحه.

ويُعتبر هذا القرار مفاجئًا بصورة كبيرة؛ خاصة وأن هذا الجهاز كان يتميز بسعره المنخفض نسبيًّا 1099 دولارًّا أمريكيًّا، وحقق مبيعات كبيرة في الفترة الماضية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,894
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,879
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,131

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