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تبوك .. إحالة مواطن إلى النيابة ادّعى عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها مع بلاغ تقدَّم به

الغبان: روّج لأكاذيب ومبالغات من خلال فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أحالت شرطة تبوك مواطناً إلى النيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغٍ تقدَّم به.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروّج شخصٌ، من خلاله، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به عن تعرًّض سيارته للسرقة، فقد تمّ بناءً على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شرطة تبوك النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك .. إحالة مواطن إلى النيابة ادّعى عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها مع بلاغ تقدَّم به
سبق

أحالت شرطة تبوك مواطناً إلى النيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغٍ تقدَّم به.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروّج شخصٌ، من خلاله، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به عن تعرًّض سيارته للسرقة، فقد تمّ بناءً على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:12 PM

تبوك .. إحالة مواطن إلى النيابة ادّعى عدم قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها مع بلاغ تقدَّم به

الغبان: روّج لأكاذيب ومبالغات من خلال فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
26
10,818

أحالت شرطة تبوك مواطناً إلى النيابة العامة بسبب ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغٍ تقدَّم به.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان؛ بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروّج شخصٌ، من خلاله، أكاذيب ومبالغات حول ادعائه عدم قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة حقل بواجباتها في التعامل مع بلاغ تقدَّم به عن تعرًّض سيارته للسرقة، فقد تمّ بناءً على الأمر الصادر عن النيابة العامة القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى توقيفه رهن التحقيق استناداً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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