النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زعلة" للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان وكيلًا مساعدًا للحقوق

صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العرض المرفوع من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المبني على ترشيح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بترقية علي بن موسى زعلة للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة الوكيل المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان.

وتولى زعلة عدة مناصب قيادية طوال مسيرته الحافلة بالنجاح، والتي امتدت لـ37 عاماً منها مساعد مدير عام الشؤون الأمنية ومدير عام المتابعة وخدمات المنطقة والشؤون الإدارية والمالية ووكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية ومحافظ صبيا إلى جانب رئاسته للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبهذه المناسبة رفع زعلة خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية بما تمثله من حافز معنوي ولفتة تكريمية لخدمته الطويلة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"زعلة" للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان وكيلًا مساعدًا للحقوق
سبق

صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العرض المرفوع من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المبني على ترشيح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بترقية علي بن موسى زعلة للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة الوكيل المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان.

وتولى زعلة عدة مناصب قيادية طوال مسيرته الحافلة بالنجاح، والتي امتدت لـ37 عاماً منها مساعد مدير عام الشؤون الأمنية ومدير عام المتابعة وخدمات المنطقة والشؤون الإدارية والمالية ووكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية ومحافظ صبيا إلى جانب رئاسته للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبهذه المناسبة رفع زعلة خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية بما تمثله من حافز معنوي ولفتة تكريمية لخدمته الطويلة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
03:59 PM

"زعلة" للمرتبة الرابعة عشرة بإمارة جازان وكيلًا مساعدًا للحقوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
263

صدرت موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العرض المرفوع من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف المبني على ترشيح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بترقية علي بن موسى زعلة للمرتبة الرابعة عشرة على وظيفة الوكيل المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان.

وتولى زعلة عدة مناصب قيادية طوال مسيرته الحافلة بالنجاح، والتي امتدت لـ37 عاماً منها مساعد مدير عام الشؤون الأمنية ومدير عام المتابعة وخدمات المنطقة والشؤون الإدارية والمالية ووكيل الإمارة المساعد للتطوير والتقنية ومحافظ صبيا إلى جانب رئاسته للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".

وبهذه المناسبة رفع زعلة خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية بما تمثله من حافز معنوي ولفتة تكريمية لخدمته الطويلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,107
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,812
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة