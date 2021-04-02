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"كورونا" في أوروبا.. إيطاليا تسجل 23649 إصابة وإسبانيا 7041

50,659 حالة في فرنسا و4479 في المملكة المتحدة

سجلت إيطاليا 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و23649 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة في البلاد زادت إلى 109847 وفاة، كما ارتفع مجمل الإصابات إلى 3607083 منذ تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا 82 حالة وفاة و7041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3291394، فيما بلغ عدد الوفيات 75459.

بينما سجلت فرنسا 50,659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 314 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,695,082، فيما بلغ مجموع الوفَيات 95,976 منذ تفشي الجائحة في البلاد.

كما سجلت المملكة المتحدة 4479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,350,266 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,764.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" في أوروبا.. إيطاليا تسجل 23649 إصابة وإسبانيا 7041
سبق

سجلت إيطاليا 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و23649 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة في البلاد زادت إلى 109847 وفاة، كما ارتفع مجمل الإصابات إلى 3607083 منذ تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا 82 حالة وفاة و7041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3291394، فيما بلغ عدد الوفيات 75459.

بينما سجلت فرنسا 50,659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 314 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,695,082، فيما بلغ مجموع الوفَيات 95,976 منذ تفشي الجائحة في البلاد.

كما سجلت المملكة المتحدة 4479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,350,266 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,764.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:07 AM

"كورونا" في أوروبا.. إيطاليا تسجل 23649 إصابة وإسبانيا 7041

50,659 حالة في فرنسا و4479 في المملكة المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إيطاليا 501 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و23649 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة في البلاد زادت إلى 109847 وفاة، كما ارتفع مجمل الإصابات إلى 3607083 منذ تفشي الجائحة.

فيما سجلت إسبانيا 82 حالة وفاة و7041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الأزمة بلغ 3291394، فيما بلغ عدد الوفيات 75459.

بينما سجلت فرنسا 50,659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و 314 حالة وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,695,082، فيما بلغ مجموع الوفَيات 95,976 منذ تفشي الجائحة في البلاد.

كما سجلت المملكة المتحدة 4479 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,350,266 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,764.

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