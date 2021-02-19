النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تشهد أمطاراً مسائية تنعش أجواءها الشتوية

هطلت قبل قليل أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض أنعشت الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطاً للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تشهد أمطاراً مسائية تنعش أجواءها الشتوية
سبق

هطلت قبل قليل أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض أنعشت الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطاً للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:10 AM

الرياض تشهد أمطاراً مسائية تنعش أجواءها الشتوية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,492

هطلت قبل قليل أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض أنعشت الأجواء الشتوية التي تشهدها العاصمة جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، نجران)، ونشاطاً للرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,586
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,970
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,605

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة