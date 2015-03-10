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تمهيداً لإعلان حدث جوهري .. تعليق تداول سهم "أرامكو"

هيئة السوق المالية السعودية: بناءً على طلب من الشركة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48، اليوم الثلاثاء، 15 / 07 / 1441هـ الموافق 10 / 03 / 2020م، وذلك بناءً على طلب الشركة.

وأضافت "تداول": يأتي ذلك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

هيئة السوق المالية السعودية تداول أرامكو السعودية تعليق تداول سهم أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمهيداً لإعلان حدث جوهري .. تعليق تداول سهم "أرامكو"
سبق

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48، اليوم الثلاثاء، 15 / 07 / 1441هـ الموافق 10 / 03 / 2020م، وذلك بناءً على طلب الشركة.

وأضافت "تداول": يأتي ذلك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:05 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:26 PM

تمهيداً لإعلان حدث جوهري .. تعليق تداول سهم "أرامكو"

هيئة السوق المالية السعودية: بناءً على طلب من الشركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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34,874

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية "تداول"، تعليق تداول سهم شركة الزيت العربية السعودية في السوق ابتداءً من الساعة 11:48، اليوم الثلاثاء، 15 / 07 / 1441هـ الموافق 10 / 03 / 2020م، وذلك بناءً على طلب الشركة.

وأضافت "تداول": يأتي ذلك وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن فترة صيانة الأوامر ستبدأ الساعة 11:50.

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