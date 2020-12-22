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الموافقة لـ 23 شركة تايوانية بتصدير المأكولات البحرية إلى السعودية

حصلت 23 شركة في تايوان على الموافقة بتصدير منتجات المأكولات البحرية إلى المملكة العربية السعودية بعد خضوعها للوائح الواردات الغذائية، وتحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة التي تفرضها السلطات السعودية.

ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن لياو هوي لين؛ الذي يرأس قسم سلامة الغذاء في إدارة الغذاء والدواء بتايوان، أن الشركات التايوانية الـ 23 حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية في 29 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أنه قبل عام 2018، كان موردو المأكولات البحرية الدوليون قادرين على الوصول الى السوق السعودية، لكن تم بعد ذلك تشديد الإجراءات الصحية في المملكة، وأدخلت بعض لوائح السلامة الغذائية الجديدة على المنتجات المستوردة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الموافقة لـ 23 شركة تايوانية بتصدير المأكولات البحرية إلى السعودية
سبق

حصلت 23 شركة في تايوان على الموافقة بتصدير منتجات المأكولات البحرية إلى المملكة العربية السعودية بعد خضوعها للوائح الواردات الغذائية، وتحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة التي تفرضها السلطات السعودية.

ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن لياو هوي لين؛ الذي يرأس قسم سلامة الغذاء في إدارة الغذاء والدواء بتايوان، أن الشركات التايوانية الـ 23 حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية في 29 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أنه قبل عام 2018، كان موردو المأكولات البحرية الدوليون قادرين على الوصول الى السوق السعودية، لكن تم بعد ذلك تشديد الإجراءات الصحية في المملكة، وأدخلت بعض لوائح السلامة الغذائية الجديدة على المنتجات المستوردة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:19 AM

الموافقة لـ 23 شركة تايوانية بتصدير المأكولات البحرية إلى السعودية

A A A
خالد علي - الرياض
0
1,145

حصلت 23 شركة في تايوان على الموافقة بتصدير منتجات المأكولات البحرية إلى المملكة العربية السعودية بعد خضوعها للوائح الواردات الغذائية، وتحقيق الاشتراطات الصحية اللازمة التي تفرضها السلطات السعودية.

ونقلت وسائل إعلام تايوانية عن لياو هوي لين؛ الذي يرأس قسم سلامة الغذاء في إدارة الغذاء والدواء بتايوان، أن الشركات التايوانية الـ 23 حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية في 29 نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أنه قبل عام 2018، كان موردو المأكولات البحرية الدوليون قادرين على الوصول الى السوق السعودية، لكن تم بعد ذلك تشديد الإجراءات الصحية في المملكة، وأدخلت بعض لوائح السلامة الغذائية الجديدة على المنتجات المستوردة.

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