النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد 12 عامًا من دخوله البئر.. "المحيذيف" يستذكر جوانب الإعجاز في مياه زمزم

قال: واجهت صعوبة في التنقل بين نبع وآخر بسبب تدافع المياه.. وأخذت 3 عينات

استذكر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحيذيف، المدير العام للمختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السابق، دخوله إلى عمق بئر زمزم قبل اثنتي عشرة سنة، وكيف ساهم في التأكد من عدم خلط مياه زمزم بمياه أقل ملوحة، بطلب من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله.

ووصف "المحيذيف" تلك الرحلة إلى أعماق إلى بئر زمزم بالرحلة التي ما زال يحتفظ ويعتز بها برغم مرور 12 سنة تقريبًا؛ لافتًا إلى أنه أخذ ثلاث عينات من الماء المبارك، ولم يجد أي خلط بمياه أخرى أقل ملوحة.

وقال لـ"سبق" وهو يستعيد ذلك الاستكشاف وجوانب الإعجاز في مياه زمزم: بطلب من الشيخ صالح الحصين -رحمه الله- حيث كان يسأل رحمه الله: هل تختلط مياه زمزم بمياه أقل ملوحة، وبناء على ذلك نزلت إلى ينابيع مياه زمزم الثلاثة، بعد أن تم تفريغ المياه التي في العمود الموضح في الصورة إلى مستوى أقل من النبع من متر إلى متر ونصف؛ لكي أتمكن من أخذ عينات من تلك المصادر، وهي في اتجاه جبل أبو قبيس، وباتجاه باب الكعبة والحجر الأسود، ومن اتجاه الركن اليماني.

وأضاف: تم جمع ثلاث عينات فلم نجد مصادر أخرى.. وقد تم أخذ عينة رابعة تمثل مخلوط المصادر الثلاثة "مياه زمزم"، ولم نجد أيضًا خلطًا بمياه أخرى أقل ملوحة.

وعن عمق وقُطر البئر، قال "المحيذيف": يبلغ طول البئر 30.30 مترًا؛ بينما يبلغ قُطره من متر ونصف إلى مترين تقريبًا؛ مؤكدًا أنه واجَهَ صعوبة في تنقلاته بين نبع وآخر داخل البئر؛ بسبب قوة تدافع المياه بشكل كبير، في معجزة ربانية، وسط صخور تتدفق منها تلك المياه المباركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد 12 عامًا من دخوله البئر.. "المحيذيف" يستذكر جوانب الإعجاز في مياه زمزم
سبق

استذكر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحيذيف، المدير العام للمختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السابق، دخوله إلى عمق بئر زمزم قبل اثنتي عشرة سنة، وكيف ساهم في التأكد من عدم خلط مياه زمزم بمياه أقل ملوحة، بطلب من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله.

ووصف "المحيذيف" تلك الرحلة إلى أعماق إلى بئر زمزم بالرحلة التي ما زال يحتفظ ويعتز بها برغم مرور 12 سنة تقريبًا؛ لافتًا إلى أنه أخذ ثلاث عينات من الماء المبارك، ولم يجد أي خلط بمياه أخرى أقل ملوحة.

وقال لـ"سبق" وهو يستعيد ذلك الاستكشاف وجوانب الإعجاز في مياه زمزم: بطلب من الشيخ صالح الحصين -رحمه الله- حيث كان يسأل رحمه الله: هل تختلط مياه زمزم بمياه أقل ملوحة، وبناء على ذلك نزلت إلى ينابيع مياه زمزم الثلاثة، بعد أن تم تفريغ المياه التي في العمود الموضح في الصورة إلى مستوى أقل من النبع من متر إلى متر ونصف؛ لكي أتمكن من أخذ عينات من تلك المصادر، وهي في اتجاه جبل أبو قبيس، وباتجاه باب الكعبة والحجر الأسود، ومن اتجاه الركن اليماني.

وأضاف: تم جمع ثلاث عينات فلم نجد مصادر أخرى.. وقد تم أخذ عينة رابعة تمثل مخلوط المصادر الثلاثة "مياه زمزم"، ولم نجد أيضًا خلطًا بمياه أخرى أقل ملوحة.

وعن عمق وقُطر البئر، قال "المحيذيف": يبلغ طول البئر 30.30 مترًا؛ بينما يبلغ قُطره من متر ونصف إلى مترين تقريبًا؛ مؤكدًا أنه واجَهَ صعوبة في تنقلاته بين نبع وآخر داخل البئر؛ بسبب قوة تدافع المياه بشكل كبير، في معجزة ربانية، وسط صخور تتدفق منها تلك المياه المباركة.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
01:00 PM

بعد 12 عامًا من دخوله البئر.. "المحيذيف" يستذكر جوانب الإعجاز في مياه زمزم

قال: واجهت صعوبة في التنقل بين نبع وآخر بسبب تدافع المياه.. وأخذت 3 عينات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
7,051

استذكر الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن المحيذيف، المدير العام للمختبرات والجودة بوزارة البيئة والمياه والزراعة السابق، دخوله إلى عمق بئر زمزم قبل اثنتي عشرة سنة، وكيف ساهم في التأكد من عدم خلط مياه زمزم بمياه أقل ملوحة، بطلب من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين رحمه الله.

ووصف "المحيذيف" تلك الرحلة إلى أعماق إلى بئر زمزم بالرحلة التي ما زال يحتفظ ويعتز بها برغم مرور 12 سنة تقريبًا؛ لافتًا إلى أنه أخذ ثلاث عينات من الماء المبارك، ولم يجد أي خلط بمياه أخرى أقل ملوحة.

وقال لـ"سبق" وهو يستعيد ذلك الاستكشاف وجوانب الإعجاز في مياه زمزم: بطلب من الشيخ صالح الحصين -رحمه الله- حيث كان يسأل رحمه الله: هل تختلط مياه زمزم بمياه أقل ملوحة، وبناء على ذلك نزلت إلى ينابيع مياه زمزم الثلاثة، بعد أن تم تفريغ المياه التي في العمود الموضح في الصورة إلى مستوى أقل من النبع من متر إلى متر ونصف؛ لكي أتمكن من أخذ عينات من تلك المصادر، وهي في اتجاه جبل أبو قبيس، وباتجاه باب الكعبة والحجر الأسود، ومن اتجاه الركن اليماني.

وأضاف: تم جمع ثلاث عينات فلم نجد مصادر أخرى.. وقد تم أخذ عينة رابعة تمثل مخلوط المصادر الثلاثة "مياه زمزم"، ولم نجد أيضًا خلطًا بمياه أخرى أقل ملوحة.

وعن عمق وقُطر البئر، قال "المحيذيف": يبلغ طول البئر 30.30 مترًا؛ بينما يبلغ قُطره من متر ونصف إلى مترين تقريبًا؛ مؤكدًا أنه واجَهَ صعوبة في تنقلاته بين نبع وآخر داخل البئر؛ بسبب قوة تدافع المياه بشكل كبير، في معجزة ربانية، وسط صخور تتدفق منها تلك المياه المباركة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة