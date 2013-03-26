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جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين

طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها

أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت له الأعيان المدنية في المملكة أمس بطائرات مسيرة بما في ذلك محطة الإمدادات البترولية في منطقة ‎جازان.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية الآثمة التي تكرر ارتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة تستهدف الأمن والاقتصاد العالمي، مشدداً على اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها ومن يساندها.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين
سبق

أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت له الأعيان المدنية في المملكة أمس بطائرات مسيرة بما في ذلك محطة الإمدادات البترولية في منطقة ‎جازان.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية الآثمة التي تكرر ارتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة تستهدف الأمن والاقتصاد العالمي، مشدداً على اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها ومن يساندها.

26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
02:02 AM

جيبوتي تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية المتكررة على السعودية بطائرات مسيّرة واستهداف المدنيين

طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت جمهورية ‎جيبوتي بشدة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت له الأعيان المدنية في المملكة أمس بطائرات مسيرة بما في ذلك محطة الإمدادات البترولية في منطقة ‎جازان.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية الآثمة التي تكرر ارتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة تستهدف الأمن والاقتصاد العالمي، مشدداً على اتخاذ موقف حازم وجاد من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومن يقف خلفها ومن يساندها.

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