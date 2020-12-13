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فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 نزيلًا بالعفو الملكي

البرادي: فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة

أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 26 نزيلًا من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام.
ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة القصيم سليمان بن إبراهيم البرادي الله بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد لَمِّ شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 نزيلًا بالعفو الملكي
سبق

أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 26 نزيلًا من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام.
ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة القصيم سليمان بن إبراهيم البرادي الله بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد لَمِّ شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
01:55 PM

فرع النيابة العامة بالقصيم يطلق سراح 26 نزيلًا بالعفو الملكي

البرادي: فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أطلق فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم سراح 26 نزيلًا من الذين انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام.
ودعا رئيس لجنة العفو بإمارة القصيم سليمان بن إبراهيم البرادي الله بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم بعد لَمِّ شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أُفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

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