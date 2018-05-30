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منسوبو هيئة الصحفيين بمكة يزورون "الأحمدي"

في بادرة إنسانية ولمسة وفاء نيابة عن أعضاء الفرع

قام وفد من أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في بادرة إنسانية ووفاء، بزيارة للزميل أحمد محمد سالم الأحمدي، مدير مكتب صحيفة البلاد بمكة، في منزله؛ وذلك إثر تعرُّضه لوعكة صحية مؤخرًا، ودعوا الله العلي القدير له بالشفاء العاجل.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة التي أوصى بها الشرع، ورغب فيها بالأجر العظيم.. كما تأتي هذه المبادرة نيابة عن جميع أعضاء الفرع لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. مشيدًا بما تميز به الأحمدي من أعمال صحفية بارزة في مسيرته العملية، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وأعرب الزميل الأحمدي عن شكره وتقديره للزملاء كافة بفرع الهيئة، والإعلاميين بصفة عامة، على بادرتهم غير المستغربة، ووقفتهم النبيلة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما تمنى الزملاء عبيدالله الحازمي وحجب العصيمي وسعد المطرفي وعلي غرسان وعبدالله الدهاس للزميل الأحمدي الصحة الدائمة، ومعاودة الركض الصحفي في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وأشادوا بسيرته المهنية الطويلة، وتأليفه وإعداده 7 إصدارات خلال الفترة الماضية، متوافرة حاليًا بالمكتبات، والعديد من الحوارات والقضايا الصحفية المميزة بمختلف الصحف التي عمل بها بالندوة والجزيرة والبلاد.

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منسوبو هيئة الصحفيين بمكة يزورون "الأحمدي"
سبق

قام وفد من أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في بادرة إنسانية ووفاء، بزيارة للزميل أحمد محمد سالم الأحمدي، مدير مكتب صحيفة البلاد بمكة، في منزله؛ وذلك إثر تعرُّضه لوعكة صحية مؤخرًا، ودعوا الله العلي القدير له بالشفاء العاجل.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة التي أوصى بها الشرع، ورغب فيها بالأجر العظيم.. كما تأتي هذه المبادرة نيابة عن جميع أعضاء الفرع لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. مشيدًا بما تميز به الأحمدي من أعمال صحفية بارزة في مسيرته العملية، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وأعرب الزميل الأحمدي عن شكره وتقديره للزملاء كافة بفرع الهيئة، والإعلاميين بصفة عامة، على بادرتهم غير المستغربة، ووقفتهم النبيلة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما تمنى الزملاء عبيدالله الحازمي وحجب العصيمي وسعد المطرفي وعلي غرسان وعبدالله الدهاس للزميل الأحمدي الصحة الدائمة، ومعاودة الركض الصحفي في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وأشادوا بسيرته المهنية الطويلة، وتأليفه وإعداده 7 إصدارات خلال الفترة الماضية، متوافرة حاليًا بالمكتبات، والعديد من الحوارات والقضايا الصحفية المميزة بمختلف الصحف التي عمل بها بالندوة والجزيرة والبلاد.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:16 PM

منسوبو هيئة الصحفيين بمكة يزورون "الأحمدي"

في بادرة إنسانية ولمسة وفاء نيابة عن أعضاء الفرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قام وفد من أعضاء فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، في بادرة إنسانية ووفاء، بزيارة للزميل أحمد محمد سالم الأحمدي، مدير مكتب صحيفة البلاد بمكة، في منزله؛ وذلك إثر تعرُّضه لوعكة صحية مؤخرًا، ودعوا الله العلي القدير له بالشفاء العاجل.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أن عيادة المريض من الأعمال الصالحة التي أوصى بها الشرع، ورغب فيها بالأجر العظيم.. كما تأتي هذه المبادرة نيابة عن جميع أعضاء الفرع لتحقيق أهداف الهيئة بصفة عامة. مشيدًا بما تميز به الأحمدي من أعمال صحفية بارزة في مسيرته العملية، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وأعرب الزميل الأحمدي عن شكره وتقديره للزملاء كافة بفرع الهيئة، والإعلاميين بصفة عامة، على بادرتهم غير المستغربة، ووقفتهم النبيلة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما تمنى الزملاء عبيدالله الحازمي وحجب العصيمي وسعد المطرفي وعلي غرسان وعبدالله الدهاس للزميل الأحمدي الصحة الدائمة، ومعاودة الركض الصحفي في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وأشادوا بسيرته المهنية الطويلة، وتأليفه وإعداده 7 إصدارات خلال الفترة الماضية، متوافرة حاليًا بالمكتبات، والعديد من الحوارات والقضايا الصحفية المميزة بمختلف الصحف التي عمل بها بالندوة والجزيرة والبلاد.

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