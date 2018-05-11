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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

كورونا حول العالم.. المصابون قرب الـ 4.2 مليون والمتعافون 1.5 مليون

الولايات المتحدة تتصدّر بقرابة مليون و500 ألف إصابة و81 ألف وفاة

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات يقترب من 4.2 مليون حالة حتى الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى 1.49 مليون حالة.

وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات اقترب من 284 ألف حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و367 ألف إصابة، إلى جانب نحو 81 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 265 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 219 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 219 ألف إصابة ونحو 30 ألف وفاة. أما الصين؛ البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و918 إصابة و4633 وفاة.

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كورونا حول العالم.. المصابون قرب الـ 4.2 مليون والمتعافون 1.5 مليون
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات يقترب من 4.2 مليون حالة حتى الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى 1.49 مليون حالة.

وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات اقترب من 284 ألف حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و367 ألف إصابة، إلى جانب نحو 81 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 265 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 219 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 219 ألف إصابة ونحو 30 ألف وفاة. أما الصين؛ البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و918 إصابة و4633 وفاة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:31 AM

كورونا حول العالم.. المصابون قرب الـ 4.2 مليون والمتعافون 1.5 مليون

الولايات المتحدة تتصدّر بقرابة مليون و500 ألف إصابة و81 ألف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات يقترب من 4.2 مليون حالة حتى الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً إلى 1.49 مليون حالة.

وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات اقترب من 284 ألف حالة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و367 ألف إصابة، إلى جانب نحو 81 ألف وفاة.

وسجلت إسبانيا نحو 265 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت المملكة المتحدة 219 ألف إصابة ونحو 32 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 219 ألف إصابة ونحو 30 ألف وفاة. أما الصين؛ البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و918 إصابة و4633 وفاة.

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