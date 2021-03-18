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أمطار وأتربة.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

قال: حارّة على معظم المناطق نهارًا عدا بعضها معتدلة ليلًا

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس وغدًا الجمعة حارة على معظم المناطق نهارًا، وأن تكون الحرارة العظمى من 32 °C إلى 38 °C ، ومعتدلة ليلًا من 18°C إلى 25°C ‏عدا مناطق: (حائل، والجوف، وتبوك، والشمالية، والمرتفعات الجبلية) معتدلة نهارًا العظمى من 22°C إلى 28 °C، وباردة ليلًا، الصغرى من 5°C إلى 12°C.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- على الصمان ووسط وشمال الشرقية، وما بين تبوك والمدينة وحائل وأجزاء من منطقة مكة وشمال منطقة الرياض، ورياح من خفيفة لمتوسطة على باقي المناطق.

وتابع: "‏متوقع أمطار -إن شاء الله- على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان".

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أمطار وأتربة.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس وغدًا الجمعة حارة على معظم المناطق نهارًا، وأن تكون الحرارة العظمى من 32 °C إلى 38 °C ، ومعتدلة ليلًا من 18°C إلى 25°C ‏عدا مناطق: (حائل، والجوف، وتبوك، والشمالية، والمرتفعات الجبلية) معتدلة نهارًا العظمى من 22°C إلى 28 °C، وباردة ليلًا، الصغرى من 5°C إلى 12°C.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- على الصمان ووسط وشمال الشرقية، وما بين تبوك والمدينة وحائل وأجزاء من منطقة مكة وشمال منطقة الرياض، ورياح من خفيفة لمتوسطة على باقي المناطق.

وتابع: "‏متوقع أمطار -إن شاء الله- على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
08:40 AM

أمطار وأتربة.. "أجواء 48 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

قال: حارّة على معظم المناطق نهارًا عدا بعضها معتدلة ليلًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس وغدًا الجمعة حارة على معظم المناطق نهارًا، وأن تكون الحرارة العظمى من 32 °C إلى 38 °C ، ومعتدلة ليلًا من 18°C إلى 25°C ‏عدا مناطق: (حائل، والجوف، وتبوك، والشمالية، والمرتفعات الجبلية) معتدلة نهارًا العظمى من 22°C إلى 28 °C، وباردة ليلًا، الصغرى من 5°C إلى 12°C.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "نشاط للرياح من متوسطة لشبه قوية مثيرة للأتربة -إلا أن يصرفها الله- على الصمان ووسط وشمال الشرقية، وما بين تبوك والمدينة وحائل وأجزاء من منطقة مكة وشمال منطقة الرياض، ورياح من خفيفة لمتوسطة على باقي المناطق.

وتابع: "‏متوقع أمطار -إن شاء الله- على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان".

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