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"الشؤون البلدية والإسكان": استخدام القنوات الإلكترونية لبرنامج "سكني" يتجاوز 92%

أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل ارتفاع في استخدام القنوات الإلكترونية المخصصة لخدمات العملاء في برنامج "سكني"، بنسبة تتجاوز 92% من مستفيدي البرنامج.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين أن الوزارة استثمرت في التحول الرقمي وتجارب العملاء في المرحلة الماضية، وأصبح المستفيد يحصل على الخدمة بشكل مباشر من خلال تطبيق " سكني " دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

وأشار إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي، فيما استُقبل قرابة 100 ألف طلب من خلال القنوات الإلكترونية لبرنامج سكني، مما أسهم في زيادة نسب الرضا عن البرنامج وأدى إلى تسهيل رحلة المستفيد.

وأكد سموه أن الوزارة مستمرة في الاستثمار وتحسين تجارب العملاء والتحول الرقمي بشكل مستمر، من أجل تسهيل عملية تملك المواطنين مسكنهم الأول بكل يسر، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وفقاً لما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جميع خدمات برنامج "سكني" تُقدم من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني ومن خلال مركز الاتصال الموحد 199090 ومراكز سكني الشامل.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدعم السكني برنامج سكني سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية والإسكان": استخدام القنوات الإلكترونية لبرنامج "سكني" يتجاوز 92%
سبق

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل ارتفاع في استخدام القنوات الإلكترونية المخصصة لخدمات العملاء في برنامج "سكني"، بنسبة تتجاوز 92% من مستفيدي البرنامج.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين أن الوزارة استثمرت في التحول الرقمي وتجارب العملاء في المرحلة الماضية، وأصبح المستفيد يحصل على الخدمة بشكل مباشر من خلال تطبيق " سكني " دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

وأشار إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي، فيما استُقبل قرابة 100 ألف طلب من خلال القنوات الإلكترونية لبرنامج سكني، مما أسهم في زيادة نسب الرضا عن البرنامج وأدى إلى تسهيل رحلة المستفيد.

وأكد سموه أن الوزارة مستمرة في الاستثمار وتحسين تجارب العملاء والتحول الرقمي بشكل مستمر، من أجل تسهيل عملية تملك المواطنين مسكنهم الأول بكل يسر، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وفقاً لما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جميع خدمات برنامج "سكني" تُقدم من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني ومن خلال مركز الاتصال الموحد 199090 ومراكز سكني الشامل.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:47 PM

"الشؤون البلدية والإسكان": استخدام القنوات الإلكترونية لبرنامج "سكني" يتجاوز 92%

أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل ارتفاع في استخدام القنوات الإلكترونية المخصصة لخدمات العملاء في برنامج "سكني"، بنسبة تتجاوز 92% من مستفيدي البرنامج.

وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة للدعم السكني وخدمة المستفيدين أن الوزارة استثمرت في التحول الرقمي وتجارب العملاء في المرحلة الماضية، وأصبح المستفيد يحصل على الخدمة بشكل مباشر من خلال تطبيق " سكني " دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.

وأشار إلى أن أكثر من مليون ونصف المليون مستفيد قاموا بزيارة المنصة خلال الشهر الماضي، فيما استُقبل قرابة 100 ألف طلب من خلال القنوات الإلكترونية لبرنامج سكني، مما أسهم في زيادة نسب الرضا عن البرنامج وأدى إلى تسهيل رحلة المستفيد.

وأكد سموه أن الوزارة مستمرة في الاستثمار وتحسين تجارب العملاء والتحول الرقمي بشكل مستمر، من أجل تسهيل عملية تملك المواطنين مسكنهم الأول بكل يسر، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وفقاً لما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

يذكر أن جميع خدمات برنامج "سكني" تُقدم من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني ومن خلال مركز الاتصال الموحد 199090 ومراكز سكني الشامل.

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