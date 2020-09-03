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الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و69 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و69 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
07:19 PM

الأردن تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و69 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء والبلقاء وإربد وعجلون، مشيرة إلى تسجيل 38 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1651 حالة شفاء، كما سُجلت حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 16 حالة.

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