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حكومة "حمدوك" تُطالب أفراد الجيش والشرطة بعدم استخدام العنف مع رافضي الانقلاب

حذّرت من أن السلطة تُخطط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة

دعت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، منسوبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الانتقال الديمقراطي.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم حكومة "حمدوك" على حسابها في "فيسبوك": "نجدد دعوتنا إلى جماهير الشعب السوداني، وصناع ثورة ديسمبر المجيدة، للتمسك بالسلمية التي عُرفوا بها، والتعبير بأدواتهم المجربة لإعادة مسار ثورتهم من الانقلابيين".

وحذّرت من أن السلطة تُخطط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة، بعد قطعها لكافة وسائل الاتصالات، والهواتف النقالة، والرسائل وخطوط الهاتف الأرضي، والإنترنت؛ مما جعل السودان أرضًا يصعب فيها التواصل داخليًّا بين المواطنين.

كما حذّرت الوزارة من الذهاب إلى سيناريو العنف، الذي سيرتد على الذين يقفون خلفه.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حكومة "حمدوك" تُطالب أفراد الجيش والشرطة بعدم استخدام العنف مع رافضي الانقلاب
سبق

دعت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، منسوبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الانتقال الديمقراطي.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم حكومة "حمدوك" على حسابها في "فيسبوك": "نجدد دعوتنا إلى جماهير الشعب السوداني، وصناع ثورة ديسمبر المجيدة، للتمسك بالسلمية التي عُرفوا بها، والتعبير بأدواتهم المجربة لإعادة مسار ثورتهم من الانقلابيين".

وحذّرت من أن السلطة تُخطط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة، بعد قطعها لكافة وسائل الاتصالات، والهواتف النقالة، والرسائل وخطوط الهاتف الأرضي، والإنترنت؛ مما جعل السودان أرضًا يصعب فيها التواصل داخليًّا بين المواطنين.

كما حذّرت الوزارة من الذهاب إلى سيناريو العنف، الذي سيرتد على الذين يقفون خلفه.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
04:07 PM

حكومة "حمدوك" تُطالب أفراد الجيش والشرطة بعدم استخدام العنف مع رافضي الانقلاب

حذّرت من أن السلطة تُخطط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت وزارة الثقافة والإعلام في حكومة عبدالله حمدوك، اليوم (السبت)، منسوبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الانتقال الديمقراطي.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم حكومة "حمدوك" على حسابها في "فيسبوك": "نجدد دعوتنا إلى جماهير الشعب السوداني، وصناع ثورة ديسمبر المجيدة، للتمسك بالسلمية التي عُرفوا بها، والتعبير بأدواتهم المجربة لإعادة مسار ثورتهم من الانقلابيين".

وحذّرت من أن السلطة تُخطط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة، بعد قطعها لكافة وسائل الاتصالات، والهواتف النقالة، والرسائل وخطوط الهاتف الأرضي، والإنترنت؛ مما جعل السودان أرضًا يصعب فيها التواصل داخليًّا بين المواطنين.

كما حذّرت الوزارة من الذهاب إلى سيناريو العنف، الذي سيرتد على الذين يقفون خلفه.

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