النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ"ولادة أبها" خلال العام 2020

شملت تعديلاً وتثبيتًا وتطويلاً للعمود الفقري جراحيًا وخلع الورك التطوري

نجحت الطواقم الطبية بجراحة العظام بمستشفى أبها للولادة والأطفال - بفضل الله- في إجراء عمليتي تطويل للعمود الفقري لحالات الجنف، وذلك ضمن العمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة العظام بالمستشفى خلال العام الماضي 2020 م.

كما تم تعديل أربع حالات جنف بوساطة الجبس، لجانب التعامل مع حالتين لتعديل وتثبيت العمود الفقري جراحيًا.

وقالت "صحة عسير" إن الفريق الجراحي بالمستشفى تمكن من إجراء عشر عمليات جراحية معقدة لحالات خلع الورك التطوري لدى الأطفال، وقد تكللت تلك العمليات بالنجاح - ولله الحمد -.

مستشفى أبها للولادة والأطفال عسير وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال أبها صحة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ"ولادة أبها" خلال العام 2020
سبق

نجحت الطواقم الطبية بجراحة العظام بمستشفى أبها للولادة والأطفال - بفضل الله- في إجراء عمليتي تطويل للعمود الفقري لحالات الجنف، وذلك ضمن العمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة العظام بالمستشفى خلال العام الماضي 2020 م.

كما تم تعديل أربع حالات جنف بوساطة الجبس، لجانب التعامل مع حالتين لتعديل وتثبيت العمود الفقري جراحيًا.

وقالت "صحة عسير" إن الفريق الجراحي بالمستشفى تمكن من إجراء عشر عمليات جراحية معقدة لحالات خلع الورك التطوري لدى الأطفال، وقد تكللت تلك العمليات بالنجاح - ولله الحمد -.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
10:28 PM

18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ"ولادة أبها" خلال العام 2020

شملت تعديلاً وتثبيتًا وتطويلاً للعمود الفقري جراحيًا وخلع الورك التطوري

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
54

نجحت الطواقم الطبية بجراحة العظام بمستشفى أبها للولادة والأطفال - بفضل الله- في إجراء عمليتي تطويل للعمود الفقري لحالات الجنف، وذلك ضمن العمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة العظام بالمستشفى خلال العام الماضي 2020 م.

كما تم تعديل أربع حالات جنف بوساطة الجبس، لجانب التعامل مع حالتين لتعديل وتثبيت العمود الفقري جراحيًا.

وقالت "صحة عسير" إن الفريق الجراحي بالمستشفى تمكن من إجراء عشر عمليات جراحية معقدة لحالات خلع الورك التطوري لدى الأطفال، وقد تكللت تلك العمليات بالنجاح - ولله الحمد -.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,736
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,962
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,597
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,075

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة