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بدء إعادة السعوديين في الخارج إلى حضن الوطن و"عزلهم" 14 يومًا للتأكد من سلامتهم

حرصًا من القيادة الرشيدة على صحتهم في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد

لم يكن إعلان الخارجية السعودية إطلاق خدمة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة من الخارج ليمرّ مرورًا عاديًّا؛ إذ يأتي تأكيدًا لحرص السعودية على سلامة شعبها ومواطنيها، وأن هناك آلية للبدء بإعادة هؤلاء لأحضان الوطن من جديد، خاصة من أصحاب الظروف الخاصة من المقيمين في البلاد المتأثرة بالفيروس، ومن كبار السن والحوامل، انتهاء بآخر مواطن -بإذن الله-.

هذا الإعلان من وزارة الخارجية، الذي جاء بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، جاء عبر إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة؛ إذ سيتم التعامل مع الطلبات المسجَّلة إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد السفر، بحسب الخطة المعتمدة، وذلك بدءًا من أمس الأحد، ولمدة خمسة أيام. وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين في البلدان الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن والحوامل.

هذه الخطوات تأتي حرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكُّد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

ليس هذا وحسب، بل إن الوزارة أشارت إلى أنه، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض السعودية للعزل الصحي لمدة (14) يومًا، وأن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة. ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334).

وزارة الخارجية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء إعادة السعوديين في الخارج إلى حضن الوطن و"عزلهم" 14 يومًا للتأكد من سلامتهم
سبق

لم يكن إعلان الخارجية السعودية إطلاق خدمة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة من الخارج ليمرّ مرورًا عاديًّا؛ إذ يأتي تأكيدًا لحرص السعودية على سلامة شعبها ومواطنيها، وأن هناك آلية للبدء بإعادة هؤلاء لأحضان الوطن من جديد، خاصة من أصحاب الظروف الخاصة من المقيمين في البلاد المتأثرة بالفيروس، ومن كبار السن والحوامل، انتهاء بآخر مواطن -بإذن الله-.

هذا الإعلان من وزارة الخارجية، الذي جاء بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، جاء عبر إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة؛ إذ سيتم التعامل مع الطلبات المسجَّلة إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد السفر، بحسب الخطة المعتمدة، وذلك بدءًا من أمس الأحد، ولمدة خمسة أيام. وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين في البلدان الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن والحوامل.

هذه الخطوات تأتي حرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكُّد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

ليس هذا وحسب، بل إن الوزارة أشارت إلى أنه، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض السعودية للعزل الصحي لمدة (14) يومًا، وأن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة. ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334).

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:01 AM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:34 AM

بدء إعادة السعوديين في الخارج إلى حضن الوطن و"عزلهم" 14 يومًا للتأكد من سلامتهم

حرصًا من القيادة الرشيدة على صحتهم في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد

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زيد الخمشي - الرياض
1
5,715

لم يكن إعلان الخارجية السعودية إطلاق خدمة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة من الخارج ليمرّ مرورًا عاديًّا؛ إذ يأتي تأكيدًا لحرص السعودية على سلامة شعبها ومواطنيها، وأن هناك آلية للبدء بإعادة هؤلاء لأحضان الوطن من جديد، خاصة من أصحاب الظروف الخاصة من المقيمين في البلاد المتأثرة بالفيروس، ومن كبار السن والحوامل، انتهاء بآخر مواطن -بإذن الله-.

هذا الإعلان من وزارة الخارجية، الذي جاء بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، جاء عبر إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة؛ إذ سيتم التعامل مع الطلبات المسجَّلة إلكترونيًّا، وتحديد مواعيد السفر، بحسب الخطة المعتمدة، وذلك بدءًا من أمس الأحد، ولمدة خمسة أيام. وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين في البلدان الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن والحوامل.

هذه الخطوات تأتي حرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكُّد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.

ليس هذا وحسب، بل إن الوزارة أشارت إلى أنه، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض السعودية للعزل الصحي لمدة (14) يومًا، وأن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة. ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334).

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