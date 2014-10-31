النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ 1260 جولة رقابية

غسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً على مستوى الدمام

نفذت أمانة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1259 جولة رقابية؛ استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومساكن العمالة في مدينة الدمام، وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية، و10 مخالفات تكدس.

ورفعت الأمانة 15.203 طن من النفايات، وقامت بإزالة 7656 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة، كما قامت بغسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً بالدمام، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 295،199 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة الشرقية متابعة تطبيق كل المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق للإجراءات الاحترازية بشكل يومي، وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها وحصر ما يتم إنجازه.


وأشارت إلى استقبال البلاغات على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مركز940 لسلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ 1260 جولة رقابية
سبق

نفذت أمانة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1259 جولة رقابية؛ استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومساكن العمالة في مدينة الدمام، وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية، و10 مخالفات تكدس.

ورفعت الأمانة 15.203 طن من النفايات، وقامت بإزالة 7656 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة، كما قامت بغسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً بالدمام، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 295،199 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة الشرقية متابعة تطبيق كل المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق للإجراءات الاحترازية بشكل يومي، وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها وحصر ما يتم إنجازه.


وأشارت إلى استقبال البلاغات على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مركز940 لسلامة الجميع.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
05:22 PM

خلال يومين.. أمانة الشرقية تنفذ 1260 جولة رقابية

غسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً على مستوى الدمام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
421

نفذت أمانة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 1259 جولة رقابية؛ استهدفت الأسواق والمراكز التجارية ومساكن العمالة في مدينة الدمام، وأسفرت عن تسجيل 18 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية، و10 مخالفات تكدس.

ورفعت الأمانة 15.203 طن من النفايات، وقامت بإزالة 7656 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة، كما قامت بغسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعاً بالدمام، بمشاركة 476 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 295،199 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة الشرقية متابعة تطبيق كل المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق للإجراءات الاحترازية بشكل يومي، وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها وحصر ما يتم إنجازه.


وأشارت إلى استقبال البلاغات على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مركز940 لسلامة الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,397
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,786
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,713
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,867

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة